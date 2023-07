Leclerc, brutta sorpresa: è scivolato di nuovo dietro Perez

Leclerc, non c’è modo per il monegasco di cambiare le cose. Anche nel prossimo Gran Premio scivola di nuovo dietro a Perez

Senza dubbio la Ferrari dei segnali di miglioramento li ha mostrati. Anche perché Leclerc, in Austria, ha chiuso alle spalle di Verstappen al secondo posto e mettendosi davanti anche l’altra Red Bull, quella di Perez. Insomma, segni importanti, segnali che devono essere presi però con le pinze per non esaltarsi troppo. Anche perché lo abbiamo capito molte volte che tutto può cambiare in pochissimo tempo.

Per dare un’ulteriore conferma bisognerebbe chiudere bene anche nel prossimo weekend, quello che vedrà la Formula Uno non andare in vacanza ma andare in pista, in Inghilterra, a Silverstone. Riuscire a piazzare il terzo podio di fila sarebbe una prova, una di quelle decisamente importanti: perché sarebbero tre in questo caso gli indizi e anche i grandi investigatori lo dicono che sono quelli, minimi, per un segnale. Di certo, però, nonostante tutto, c’è una sola cosa: le quote dei bookmaker, che non sembrano essere convinti per niente di quello che la Rossa di Maranello ha mostrato nel corso degli ultimi weekend.

Leclerc, ancora dietro Perez

Sulla lavagna Bbet, è Max Verstappen il favorito per la vittoria della gara, a quota 1.35. Un gradino più in basso Sergio Perez (8.00), Lewis Hamilton (12.00), Fernando Alonso (15.00), Charles Leclerc (15.00), George Russell (20.00) e Carlos Sainz (22.00).

Insomma, non c’è fiducia nei confronti di una macchina che comunque ha mostrato come detto dei passi in avanti incoraggianti anche per la prossima stagione. Sì, perché quella che si sta disputando in questo momento ha un solo vincitore, quel Max Verstappen che ha sempre la voglia di prendersi tutto. Anche in Austria ha fatto lo stesso, entrando ai box a due giri dalla fine per cambiare le gomme per cercare di prendersi il miglior tempo della pista. Sappiamo tutti che ci è riuscito, rischiando anche che qualcosa andasse storto nella pit lane e facendosi magari saltare la vittoria con Leclerc che avrebbe trionfato. Sì, i tifosi della Ferrari e anche chi scrive, onestamente, ci hanno sperato. Ma è andata in maniera diversa.