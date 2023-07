Berrettini-Sonego, Wimbledon: orario, diretta tv, streaming, pronostici

Berrettini-Sonego è un match valido per il primo turno di Wimbledon: analisi, orario, pronostici, diretta tv e streaming.

E così uno dei 5 alfieri azzurri abbandonerà Wimbledon al primo turno. A tre settimane di distanza dal match di Stoccarda, è di nuovo scontro fratricida tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego. Il sorteggio ha voluto che i due amici per la pelle fossero costretti un’altra volta ad incrociare le rispettive racchette, stavolta in un torneo ben più importante.

In Germania non ci fu partita. Berrettini, chiamato a difendere il titolo conquistato l’anno prima, aveva deciso di affrettare i tempi tornando in campo dopo due mesi di stop per il problema agli addominali patito a Montecarlo, ma la sua condizione fisica si rivelò ancora più precaria del previsto. Il tennista piemontese archiviò la pratica in un’ora e 10 minuti contro un Berrettini irriconoscibile, uscito tra le lacrime. Il punteggio finale di 6-1 6-2 la dice lunga sulla prestazione del finalista di Wimbledon 2021, il cui obiettivo era tornare a fare ben sull’erba, la sua superficie sulla quale in carriera si è tolto le più grandi soddisfazioni. Non è dato sapere se queste tre settimane siano bastate a Berrettini per recuperare la forma migliore. Lui non si è sbilanciato. Ha preferito mantenere il massimo riserbo, limitandosi a dire si sentirsi bene, di non vedere l’ora di ricalcare quei nobili prati che solo anni fa assistettero alla sua strepitosa cavalcata fino all’ultimo atto dello Slam più prestigioso. I video che fino a pochi giorni circolavano in rete mostravano però un Berrettini ancora molto statico, poco mobile. Insomma, per nulla rassicuranti.

Finora è un 2023 sfortunatissimo per Berrettini, sprofondato anche nel ranking Atp. Il fatto di non essere riuscito a difendere i punti tra Stoccarda e Queen’s gli è costato caro.

Ora è 38esimo, quasi fuori dai primi 40 al mondo. Wimbledon potrebbe essere un’occasione per scalare qualche posizione, visto che nella passata edizione fu costretto a dare forfait prima dell’esordio a causa del Covid. Sonego invece ha disputato una discreta stagione su erba, ma con i soliti alti e bassi. A Stoccarda, dopo aver battuto Berrettini, si è arreso in due set all’australiano O’Connell, mentre ad Halle ha avuto la peggio contro l’altro connazionale, Jannik Sinner. Da dimenticare invece la tappa di Eastbourne, dove è uscito subito per mezzo del cinese Zhang. Questo sarà il terzo scontro tra Sonego e Berrettini a livello Atp, il terzo di fila sull’erba: due vittorie per il romano, una per il giocatore torinese.

Dove vedere Berrettini-Sonego in diretta tv e streaming

Il match valido per il primo turno di Wimbledon tra Matteo Berrettini e Lorenzo Sonego sarà trasmesso martedì 4 luglio in esclusiva per gli abbonati Sky. La piattaforma satellitare come lo scorso anno dedica ben nove canali allo Slam su erba, tra cui Sky Sport Summer (canale 201) e il canale tematico Sky Sport Tennis (canale 203). Disponibile anche la diretta streaming su Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand. L’incontro inizierà alle 12:00.

Berrettini-Sonego: il pronostico

Tutto, inevitabilmente, ruota attorno allo stato di forma di Berrettini. In condizioni normali il romano non potrebbe essere che il favorito, ma se dovesse essere quello di Stoccarda allora avrebbe davvero poche chance. Molti bookmaker gli danno fiducia ma francamente non sembra in grado di poter reggere una battaglia tre su cinque contro un “guerriero” come il suo amico Sonego. A nostro parere si può puntare una fiche sul torinese in un match che potrebbe protrarsi almeno fino al quarto set.