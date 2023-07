Tennis, il selfie manda in orbita i fan: bianco e curve che accoppiata

Tennis, la giocatrice ha sorpreso i fan con un nuovo e meraviglioso selfie che ha mandato tutti in orbita.

Bianco e curve: l’accoppiata vincente. Lo sa bene la tennista che ha lasciato il web a bocca aperta con il selfie in cui sfoggia il sensualismo look che esalta le sue forme con un risultato pazzesco. I social, ormai, sono il regno e lei è sicuramente una delle atlete più affascinanti degli ultimi tempi. La sua bellezza, d’altronde, non è mai passata inosservata e fin dai suoi esordi i fan non hanno potuto fare a meno di lasciarsi stregare.

Era il 2018 quando, da giovanissima, ha partecipato alle qualificazioni del WTA di Roma. Sebbene non sia riuscita ad accedere al tabellone principale, la sua presenza ha attirato di molto le attenzioni dei tifosi, rimasti totalmente incantati dal suo charme. La bella tennista ha conquistato sia gli appassionati che i media, riscuotendo un grande successo. A distanza di 5 anni, Monica Kilnarova continua a far sognare i fan.

La giocatrice sembrerebbe aver deciso di lasciarsi alle spalle la carriera di tennista. Nonostante in passato sia riuscita ad ottenere buoni risultati da quando era ragazza – tra i quali spicca la vittoria della Junior Fed Cup del 2015 – non è riuscita a diventare una stella della disciplina. Ha raggiunto la sua posizione più alta nel 2018, classificandosi al 276esimo posto del ranking mondiale.

Tennis, Monica Kilnarova conquista i follower con il look in bianco

Messo da parte lo sport, la bella Monica ha iniziato a concentrarsi sui social, dove condivide quotidianamente post che vengono sommersi dai commenti dei seguaci. La ragione è semplice: il suo charme è magnetico e sono in tanti ad aver perso la testa per lei. La stessa atleta è molto attiva online e rende i fan partecipi della sua quotidianità fatta di viaggi, vacanze strepitose e look da urlo.

La foto che vi proponiamo è apparsa tra le sue storie recentemente. Monica in questi giorni ha soggiornato a Parigi e, su Instagram, ha deliziato i follower con diversi post. Con il selfie allo specchio qui sopra, però, si è proprio superata. Come potete vedere, indossa un attillatissimo top a fascia che esalta alla perfezione il suo décolleté, abbinato ad una minigonna a dir poco sensuale.

Le sue curve sono un vero spettacolo. L’atleta ha deciso di sfoggiare tutto il suo splendore, con un look supersexy che le calza a pennello, in cui a dominare è il colore bianco, che sembrerebbe proprio essere uno dei suoi preferiti. In effetti le sta in maniera impeccabile ed è una tonalità ideale per la bella stagione.