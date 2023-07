Tennis, con un abito così le parole non servono: premiere rovente

Tennis, l’abito bianco sfoggiato per la premiere ha fatto impazzire la colonnina del mercurio: pioggia di cuori e like per lei.

Lo sapevano in pochi, cosa stesse bollendo in pentola. Tant’è che quando, diverse settimane fa, la beniamina dei social aveva pubblicato un selfie con l’attore inglese Ed Westwick, le sirene del gossip avevano iniziato a suonare all’impazzata. Ma non si trattava di amore. Dietro c’era molto più di questo.

Non c’era e non c’è del tenero tra Madalina Ghenea e il Chuck Bass dell’amatissimo Gossip Girl. Lei, d’altra parte, è fidanzata da qualche mese con il tennista bulgaro Grigor Dimitrov. Con la stella della serie ambientata a New York ha però fatto parte del cast di Deep Fear, il survival thriller diretto da Marcus Adams. Le riprese sono state itineranti e molto impegnative, ma finalmente ci siamo. Il film è in rampa di lancio e manca poco, oramai, perché i fan dei due protagonisti possano finalmente godersi i frutti di tanto lavoro.

La premiere di ieri, a Malta, è stata un successone. La pellicola è attesissima e diciamo pure che Madalina ha fatto in modo che l’evento fosse ancora più interessante. Come? Semplice, sfoderando tutto il suo innegabile fascino e indossando un abito di quelli che non lasciano spazio all’immaginazione. Roba che anche lo stesso Grigor ne è rimasto colpito, tanto da aver postato sui social una foto della sua splendida dolce metà in tiro per il red carpet.

Tennis, dagli abissi al red carpet: incantevole Madalina

La Ghenea ha in effetto sfoggiato per l’occasione un vestito unico nel suo genere. Bianco e lungo, ma sensualissimo, ha messo in mostra le sue splendide curve nel migliore dei modi. A partire dalla scollatura, valorizzata con un impeccabile scollo all’americana, per finire con uno spacco vertiginoso.

Inutile dire che abbia stregato i presenti e attirato su di sé i riflettori, dunque, la wag del tennis prestata per la terza volta al mondo del cinema. Madalina, lo ricordiamo, aveva già recitato in Youth – La giovinezza di Paolo Sorrentino e in House of Gucci di Ridley Scott, dove ha interpretato nientepopodimeno che Sophia Loren. In Deep Fear sarà invece Naomi, una bellissima velista che si appresta a fare il giro del mondo su uno yatch di 14 metri.

Una tempesta improvvisa trasformerà in un incubo quel viaggio da sogno, costringendo la protagonista a confrontarsi con le sue paure più recondite. Tra paesaggi mozzafiato e primi piani altrettanto intensi, sarà insomma un film da non perdere.