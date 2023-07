Camila Giorgi, la concorrenza aumenta: un abito che sfida la fantasia

Camila Giorgi, la concorrenza aumenta sempre più per l’amata tennista. L’ultima sfidante ha sfoggiato un look che definire spettacolare è poco.

Celebre per essere una delle migliori atlete italiane di sempre, oltre ad essersi fatta conoscere in tutto il mondo Camila Giorgi ha conquistato milioni di tifosi grazie al suo charme e i suoi fantastici scatti sui social. Tuttavia, nel mondo del tennis sono diverse le giocatrici che stuzzicano le fantasie dei fan con immagini da restare a bocca aperta. E la protagonista di questo articolo è una concorrente molto agguerrita.

Non sorprende che una tennista riesca a fare breccia nel cuore del pubblico. Campionesse come Eugenie Bouchard, Aryna Sabalenka, Paula Badosa o le ormai ex giocatrici Serena Williams e Maria Sharapova hanno fatto sognare tantissimi appassionati. In Italia, è impossibile non menzionare la meravigliosa Camila Giorgi, che sui social delizia molto spesso i fan con foto in cui è possibile ammirarla in tutto il suo splendore.

Nella giornata di venerdì la tennista maceratese ha dovuto abbandonare l’Eastbourne International, dopo aver disputato la semifinale contro Daria Kasatkina. Presto per la vincitrice del Canada Open 2021 arriverà il momento di prendere parte al torneo di Wimbledon, dove affronterà nuovamente le più grandi campionesse del mondo. Tra queste, ci sarà anche lei: l’atleta che a suon di scatti da urlo si sta affermando come la sua rivale numero uno.

Camila Giorgi, la nuova “sfidante” è Donna Vekic: un look semplicemente meraviglioso

Stiamo parlando di Donna Vekic, ex numero 19 del mondo, attualmente scesa di una posizione. La giocatrice croata ha dimostrato di fin da bambina di avere un incredibile talento nel tennis, portando a casa ben quattro titoli del WTA. Col passare degli anni ha iniziato ad attirare la curiosità degli utenti anche per via di un’altra qualità, ossia la sua impressionante bellezza.

Recentemente è partita alla volta di Londra, pronta per disputare il suo primo turno del torneo di Wimbledon, e non si è certamente dimenticata di aggiornare i suoi fan. La foto che potete vedere qui sopra le è stata scattata una volta atterrata. Ha preso parte ad un evento molto importante per lei, dedicato al suo brand di profumi di lusso, “My Dnn”. E per l’occasione non ha potuto fare a meno di sfoggiare tutto il suo charme.

La tennista ha puntato su un elegante abito con cintura, caratterizzato da uno profonda scollatura. Ha completato il look con un paio di tacchi alti con lacci sulle caviglie, tenendo i capelli biondi legati in una coda. I fan hanno avuto modo di vedere il suo outfit, tramite una storia condivisa dalla stessa Donna, e per loro è stato impossibile non rimanere a bocca aperta: l’atleta è più affascinante che mai e il vestito esalta alla perfezione la sua silhouette.