Camila Giorgi, sorpresa a domicilio: Eastbourne in love

Camila Giorgi, la foto pubblicata tramite Instagram stories ha colto tutti di sorpresa: l’indizio parla chiaro.

Non sempre, ma di tanto in tanto la storia si ripete. E potrebbe essere proprio questo il caso. Perché ci è parso di averla già vista, questa scena. Di averla vissuta insieme a lei esattamente un anno fa di questi tempi, quando ancora non sapevamo, però, cosa stesse bollendo in pentola.

Benché fosse chiaro a tutti cosa stesse accadendo lo abbiamo scoperto solo più tardi, di chi si fosse innamorata Camila Giorgi. Il fortunato era il tennista argentino Santiago Rodriguez Taverna, con il quale era poi stata ufficialmente paparazzata dietro le quinte dello Us Open. Lui l’aveva corteggiata alla vecchia maniera, con fiori e sorprese a domicilio. E lei, puntualmente, esibiva il tutto sui social network con grande orgoglio, senza mai dare troppo in pasto quella relazione al popolo di Instagram. I suoi follower sapevano poco di quella storia d’amore: l’ha custodita gelosamente, la bella atleta marchigiana, tant’è che una volta giunta al capolinea non c’è stato alcun riferimento alla rottura.

Lo abbiamo intuito da alcuni indizi, che tra di loro fosse finita. Tipo il fatto che i due avessero smesso di seguirsi sui social, un gesto inequivocabile per gli innamorati del ventunesimo secolo. Ecco spiegato, quindi, perché ci sia sembrato un déjà-vu, il fatto di rivedere tra le sue Instagram stories un certo dettaglio.

Camila Giorgi, la sorpresa floreale parla chiaro

La bella campionessa di Macerata ha pubblicato, proprio come faceva spesso e volentieri un anno fa di questi tempi, un bellissimo mazzo di fiori dai molteplici colori. Potrebbe non voler dire niente, come potrebbe voler dire tutto. Anche perché i fiori, si sa, dicono qualcosa sempre e comunque.

Camila Giorgi li ha condivisi ma non ha aggiunto, come spesso fa, nessuna emoticon a corredo di essi. Nulla che possa suggerire che qualcosa di bello stia accadendo nella sua vita. La tennista si trova ad Eastbourne e riteniamo che possa averli ricevuti a domicilio, in hotel. Che ci sia, quindi, un nuovo ammiratore segreto intenzionato a conquistarla nel più dolce dei modi, come si faceva un tempo?

Non ci sentiamo di escluderlo. La maceratese è tra le più belle tenniste del circuito e non ci stupirebbe affatto, scoprire che abbia fatto breccia nel cuore di qualcun altro. E se son rose, è proprio il caso di dirlo, ora più che mai, certamente fioriranno. Sperando che sia, finalmente, la volta buona.