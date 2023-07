Tennis, tuffo con sorpresa: lago e curve a tutto schermo

Tennis, nel suo arsenale ci sono un sacco di costumi da sballo: così Ekaterina ha conquistato il popolo del social.

Il suo nome potrebbe sembrarvi familiare, ma occhio a non fare confusione. Anche lei si chiama Ekaterina Makarova, proprio come la stella russa del tennis mondiale che ha deciso di appendere la racchetta al chiodo nel 2020, al culmine di una carriera assolutamente straordinaria.

Nel suo palmares vanta la presenza di tre vittorie Slam in coppia con la connazionale Elena Vesnina. Insieme salirono sul tetto del mondo in occasione del Roland Garros del 2013, degli US Open 2014 e di Wimbledon 2017. La Makarova della quale intendiamo parlarvi oggi non può dire, non ancora per lo meno, di essere stata in top ten, come l’indimenticabile campionessa di cui porta il nome. I risultati che ha finora conseguito sembrano suggerire, tuttavia, che un giorno possa riuscirci anche lei, a scalare la vetta della Women Tennis Association. Ha 27 anni, è russa come la plurivincitrice Slam e ha messo in tasca, fino ad oggi, 5 titoli in singolare. Più 8, nel circuito ITF, nella categoria del doppio, proprio come, guarda caso, la Ekaterina più grande.

La Makarova jr ha raggiunto il suo best ranking proprio quest’anno, quando è riuscita a sfondare il muro della top 200 e a portarsi in 197esima posizione. Ha tutto il tempo per fare ancora meglio e certamente accadrà, visto e considerato, tra le altre cose, che il suo debutto nel circuito maggiore è piuttosto recente. La prima partita l’ha giocata appena un anno fa a Strasburgo dove, partendo dalle qualificazioni, riuscì a mettere ko un osso duro come Sorana Cirstea, salvo poi arrendersi al cospetto di Oceane Dodin.

Tennis, Ekaterina Makarova in bikini infiamma Instagram

Potrebbe insomma sbocciare da un momento all’altro la tennista russa, classe 1996, che non abbiamo potuto fare a meno di notare sui social network. La sua bellezza è abbastanza oggettiva, ma nel caso in cui voleste accertarvene sappiate che il suo profilo Instagram pullula di scatti perfettamente funzionali a questo scopo.

Ekaterina, bionda e statuaria, ama giocare con l’obiettivo. Nella sua gallery ci sono tantissime fotografie che la ritraggono nelle vesti più disparate: in campo, alle prese con il tennis, ma anche in spiaggia, in piscina e chi più ne ha più ne metta. C’è una sovrabbondanza, dunque, di scatti in bikini, cosa che non dispiace per nulla ai suoi numerosi follower. Vederla così, d’altronde, non può essere che un piacere.