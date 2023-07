Francia-Ucraina, Europei Under 21: tv, probabili formazioni, pronostici

Francia-Ucraina è una partita valida per i quarti di finale degli Europei Under 21 e si gioca domenica alle 21:00: formazioni e pronostici.

Il fatto di aver concluso la fase a gironi con nove punti su altrettanti disponibili certifica, se ce ne fosse bisogno, la forza di questa Francia.

I transalpini, pur non brillando sempre ed esprimendo solo a sprazzi il loro enorme talento, hanno ottenuto la qualificazione senza patemi, chiudendo a punteggio pieno nello stesso gruppo dell’Italia. La selezione di Sylvain Ripoll, unica a vincerle tutte insieme all’Inghilterra, ha dilagato nella terza ed ultima giornata contro la Svizzera (1-4) ma era stata meno convincente nelle due gare precedenti con la Norvegia (1-0) e soprattutto con gli azzurri, in un match condizionato da un paio di evidentissimi errori arbitrali. Francia che, ad ogni modo, ha sempre trovato la via del gol: nel tabellino dei marcatori ci sono finiti quasi tutti i giocatori offensivi più talentuosi, da Barcola e Gouiri, passando per Kalimuendo e Cherki. Chi vorrà sollevare il titolo, tra una settimana, dovrà fare i conti con loro. Nei quarti di finale per Ripoll e i suoi uomini c’è l’insidiosa Ucraina, passata come seconda nel girone della Spagna: proprio gli iberici, favoritissimi nel quarto con la Svizzera, potrebbero essere i prossimi avversari della Francia in un’eventuale semifinale.

L’Ucraina non ha niente da perdere

Quante chance hanno invece gli ucraini di ribaltare i pronostici? Poche, molto poche. Ma la Francia ha dimostrato di essere tanto talentuosa quanto imprevedibile. E commetterebbe un errore se desse già per scontata la vittoria contro gli uomini di Ruslan Rotan.

L’Ucraina arriva alla fase finale dopo 17 anni dall’ultima volta: nel 2006 si spinse addirittura in finale, perdendo contro l’Olanda. Il suo percorso finora è stato di tutto rispetto. Ha battuto Croazia e Romania senza subire gol (2-0 e 1-0) ed ha messo paura alla Spagna nello scontro diretto per il primo posto: il selezionatore della Rojita ha dovuto mandare in campo i titolari per acciuffare un pareggio all’ultimo respiro ed evitare il sorpasso. Nei precedenti ritroviamo quasi esclusivamente vittorie francesi: sette a fronte di otto successi transalpini. L’ultimo testa a testa risale ad un anno fa e terminò con un pirotecnico 3-3.

Come vedere Francia-Ucraina in diretta tv e streaming

Francia-Ucraina è in programma domenica alle 21:00 alla Cluj Arena di Cluj-Napoca, in Romania. Si potrà vedere in chiaro attraverso la diretta tv prevista su Rai Sport (canale 58 del digitale terrestre). Il match sarà visibile anche in diretta streaming, sempre gratuitamente, sulla piattaforma RaiPlay. Per vederla su smartphone e tablet servirà scaricare l’applicazione, mentre da pc basta accedere al sito.

Il pronostico

L’Ucraina può già essere soddisfatta per il suo percorso e contro la Francia se la giocherà con la tranquillità di chi non ha niente da perdere. La selezione di Rotan avrà le sue occasioni e molto probabilmente le sfrutterà ma la sua difesa potrà poco contro l’attacco transalpino, apparso ispiratissimo contro la Svizzera. Entrambe dovrebbero in ogni caso andare a segno in un match che dovrebbe regalare gol e spettacolo.

Le formazioni ufficiali di Francia-Ucraina

FRANCIA U21 (4-3-1-2): Chevalier; Simakan, Kalulu, Lukeba, Nkounkou; Thuram, Caqueret, Chotard; Cherki; Barcola, Gouiri.

UCRAINA U21 (4-3-3): Trubin; Sych, Taloverov, Batagov, Vivcharenko; Bondarenko, Brazhko, Sudakov; Mudryk, Sikan, Nazarenko.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1