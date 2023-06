Sorteggio tabellone Wimbledon: gli avversari di Sinner, Musetti e Berrettini

Sorteggio tabellone Wimbledon, ecco quali saranno i primi avversari delle tre punte azzurre al terzo Slam dell’anno.

Diciamocelo: abbiamo avuto una fifa blu. Perché eravamo pronti, almeno in parte, al possibile forfait di Matteo Berrettini, dopo che il romano si era ritirato dal torneo del Queen’s. Non eravamo affatto preparati, invece, all’ipotesi di non vedere in campo Jannik Sinner, che la scorsa settimana ha lasciato il tappeto verde di Halle per via di un piccolo infortunio.

Per fortuna, alla fine, è andato tutto per il meglio. L’altoatesino sta di nuovo bene e giocherà regolarmente a Wimbledon. Stesso discorso per l’ex numero 1 d’Italia, la cui vita era cambiata da così a così proprio all’All England Club, ma la cui presenza al terzo Slam dell’anno è tuttavia ancora in bilico. Il pupillo di Vincenzo Santopadre farà di tutto per esserci, fosse anche solo per un turno, a dimostrazione del fatto che per lui è una questione di vita o di morte. I video trapelati sui social non sono troppo incoraggianti: Berrettini è rigido e non spinge per paura di sentire dolore agli addominali, ragion per cui è ammirevole che voglia comunque provarci.

Se la passa meglio di tutti Lorenzo Musetti, da lunedì 15esimo nel ranking Atp, che in questa prima parte della stagione sull’erba ha fatto inaspettatamente bene. Ha raggiunto due quarti di finale e sfatato, si spera definitivamente, il mito della sua scarsa propensione alla superficie “verde”.

Sorteggio tabellone Wimbledon, quante insidie all’All England Club

I presupposti per uno Slam scoppiettante e senza esclusione di colpi ci sono, insomma, proprio tutti. Anche se, a detta dei bookmaker, non ci sarà alla fine nessuna sorpresa. Dovrebbe essere ancora Novak Djokovic, stando alle quote, il vincitore di questa edizione di Wimbledon.

Il serbo potrebbe avere vita facile sul campo su cui ha già trionfato sette volte, ma non è detto. Anche Carlos Alcaraz, come Musetti, ha dimostrato di poter vincere ovunque ed anche sull’erba, motivo per il quale potrebbe dare più fastidio di quanto pensassimo. Ha vinto il torneo del Queen’s e raccolto l’eredità di Berrettini e punta, questo è poco ma sicuro, ad aggiudicarsi il suo secondo Slam in carriera. Ci riuscirà? Lo scopriremo presto.

Per il momento non ci resta che dare un’occhiata al tabellone principale e scoprire chi saranno i primi avversari di Sinner, Musetti e Berrettini a Wimbledon. La cerimonia si terrà oggi e avrà inizio alle 11, ma non è prevista alcuna copertura televisiva. Tenete d’occhio i profili social del torneo, in ogni caso, perché è probabile che l’evento venga trasmesso lì in diretta.

Seguono aggiornamenti