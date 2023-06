Tennis, ormai è a briglie sciolte: spettacolo social senza fine

Tennis, ormai la meravigliosa atleta è a briglie sciolte: le sue foto spettacolari hanno conquistato totalmente i social.

In passato ha raggiunto il suo best ranking alla posizione numero 71, entrando nella top 100 delle migliori giocatrici al mondo. Mentre nel doppio si è spinta fino al 60esimo posto del WTA. Oggi continua a portare avanti la sua passione per lo sport e può vantare una grande popolarità tra i tifosi, in particolare sul web, non solo per via delle sue vittorie ma anche per le sensualissime foto che condivide con i follower.

Classe 1990, la tennista russa ha debuttato nel circuito professionista nel 2009 in occasione del Roland Garros. Nel corso della sua carriera si è aggiudicata la vittoria di tre titoli nel singolare e di uno nel doppio, facendosi conoscere dal grande pubblico tra una manifestazione e l’altra. Tuttavia, col passare del tempo, la sua partecipazione alle competizioni ha iniziato a farsi sempre più sporadica.

Negli ultimi anni Vitalia Diatchenko ha attirato parecchio le attenzioni dei tifosi, non tanto per le sue prodezze sul campo, quanto per gli incantevoli scatti di cui è protagonista sul web. L’atleta, dotata di un fascino che non è mai passato inosservato agli occhi dei fan, ha dimostrato di sentirsi molto a suo agio davanti all’obiettivo, conquistando tantissimi utenti online.

Tennis, Vitalia Diatchenko come una dea: il look è incantevole

La 32enne è dotata di una bellezza fuori dal comune e di un fisico scolpito a cui è impossibile resistere. Il suo profilo Instagram vanta oltre 70 mila seguaci e le sue foto sono una più incantevole dell’altra. La tennista – che di recente è tornata sul campo, come dimostrano i suoi post e le sue storie – è sicuramente una delle più affascinanti di tutti i tempi. Negli scorsi giorni ha lasciato i fan a bocca aperta con il selfie che vi proponiamo.

Agli utenti ha iniziato a girare la testa dopo aver visto lo scatto davanti allo specchio della tennista. Vitalia è più raggiante che mai e il suo look è stato molto apprezzato dai follower. L’abito color turchese le sta d’incanto, mettendo in risalto le sue fantastiche curve e la sua silhouette. Il vestito è composto da un top che definire sensuale è poco, abbinato ad una gonna con spacco decisamente provocante.

I capelli scuri di Vitalia sono sciolti sulle spalle e incorniciano il suo bellissimo viso, sul quale si intravede un filo di trucco. La giocatrice ha voluto sfoggiare tutto il suo charme e il risultato, ovviamente, è piaciuto tanto ai fan. Questi ultimi, inutile dirlo, si sono scatenati con le reazioni ed i like.