Tennis, i pronostici sui tornei Atp e Wta di giovedì 29 giugno

Tennis, sono in programma i quarti di finale nei tornei di Eastbourne, Maiorca e Bad Homburg: notizie e pronostici.

La settimana pre-Wimbledon continua a regalare diversi colpi di scena. Ieri ad Eastbourne è caduta la prima testa di serie, nonché campione in carica del torneo, Taylor Fritz. L’americano, numero 9 al mondo, fatica a sbloccarsi sull’erba, nonostante sia una delle sue superfici preferite: a Stoccarda e al Queen’s è uscito al secondo turno; non è andata meglio al Rothesay International, dove si è fermato addirittura al primo nel derby con McDonald.

Galvanizzato dal successo contro il suo più quotato connazionale, il californiano nei quarti di finale è chiamato a sfatare il tabù Ymer: lo svedese, nonostante il divario in classifica, l’ha sempre battuto nei due precedenti. L’ultimo è andato in scena lo scorso gennaio ad Adelaide, in Australia, terminato dopo tre set ed altrettante ore di gioco. Non un match di facile lettura, insomma: Ymer finora si è ben comportato ad Eastbourne e per McDonald potrebbe non essere una passeggiata. Difficile individuare un chiaro favorito anche nella sfida tra il top 20 Francisco Cerundolo, reduce da una comoda vittoria in due set contro Husler, e il cinese Zhizhen Zhang, che in questa settimana si è riscoperto tutt’ad un tratto “erbivoro”. Dopo il nostro Sonego, il tennista asiatico ieri ha fatto fuori anche uno specialista come Cressy, dimostrando che il suo atteggiamento aggressivo ma soprattutto il suo potente servizio possono essere delle armi letali anche sui prati. Grande equilibrio infine tra Miomir Kecmanovic e Gregoire Barrere: il serbo in Inghilterra è apparso in ripresa ma il francese non può essere sottovalutato dopo le vittorie con Jarry e Ruusuvuori.

Feliciano Lopez rimanda ancora l’addio?

Non sta lesinato sorprese neppure il Mallorca Open, gemello di quello di Eastbourne. Ieri è arrivata la clamorosa eliminazione al primo turno del detentore del titolo, Stefanos Tsitsipas, battuto in tre set dal tedesco Yannick Hanfmann. Interessante, adesso, la sfida tra quest’ultimo e il veterano Feliciano Lopez, che dirà addio al tennis dopo questo torneo.

Il 41enne spagnolo si sta regalando una settimana speciale e nei primi turni si è imposto sui due australiani Purcell e Thompson: ci sono buone possibilità che dia filo da torcere anche ad Hanfmann, vincendo almeno un set in quella che potrebbe essere la sua ultima partita da professionista. Nelle Baleari dovrebbe continuare la corsa di Arthur Rinderknech: il francese parte favorito contro lo statunitense Eubanks, che ieri a sorpresa ha eliminato in tre set il connazionale Shelton. Nel circuito femminile i riflettori sono puntati sul Wta 500 di Eastbourne, dove Camila Giorgi si gioca l’accesso alla terza semifinale consecutiva contro la lettone Ostapenko, nella rivincita dello scorso anno. L’azzurra si è presa lo scalpo di una top 10, Ons Jabeur, e potrebbe mettere in difficoltà anche la 26enne di Riga, un’altra giocatrice imprevedibile come lei. Ricche di spunti anche le sfide tra Daria Kasatkina e Caroline Garcia oltre al derby a stelle e strisce tra Jessica Pegula e Coco Gauff.

La francese, più esperta sull’erba, dovrebbe prevalere sulla russa, mentre la Gauff sembra avere qualche chance in più rispetto alla sua connazionale. Nel torneo tedesco di Bad Homburg va infine a caccia di un’altra impresa l’azzurra Lucia Bronzetti, che ieri ha rimontato l’egiziana Sherif nonostante avesse perso in maniera rovinosa il primo set: si profila un match combattuto con la francese Gracheva, già battuta nell’unico testa a testa.