Copa Libertadores e Sudamericana, i pronostici sulle gare della notte (30 giugno)

Copa Libertadores e Sudamericana, nella notte si conclude la fase a gironi. In campo anche Boca Juniors e Palmeiras: notizie e pronostici.

Si conclude nella notte (italiana) la fase a gironi della Copa Libertadores, la manifestazione più importante del Sudamerica. Ci sono ancora diversi verdetti da sancire.

Si qualificano alla fase ad eliminazione diretta le prime due; la terza invece dovrà disputare uno spareggio contro le seconde classificate nei gironi di Copa Sudamericana, l’equivalente sudamericana dell’Europa League, per poter proseguire l’avventura nella seconda competizione continentale per ordine d’importanza. Chi è già sicuro di aver staccato un pass per gli ottavi di finale è il Boca Juniors, al comando del gruppo F con 10 punti.

Finora le uniche soddisfazioni per gli Xeneizes sono arrivate proprio dalla Libertadores. In campionato sono addirittura 14esimi, a distanza siderale dalla capolista River Plate.

Per chiudere come primo, allo storico club di Buenos Aires basterebbe almeno un punto alla Bombonera contro i venezuelani del Monagas, penultimi a quota 5 punti ma tutt’ora in corsa sia per il secondo che per il terzo posto. Nell’altro match, invece, i cileni del Colo Colo, nonostante al momento siano ultimi in classifica (appaiati al Monagas, davanti per la differenza reti), con una vittoria scavalcherebbero il Deportivo Pereira (7) in seconda posizione. A patto che, ovviamente, il Boca non faccia scherzi e confermi i pronostici della vigilia nella sfida con il club di Maturin. All’andata tra Deportivo Pereira e Colo Colo finì 1-1: anche stavolta le probabilità che vadano a segno entrambe sono molto alte.

Il Palmeiras si gioca il primo posto

Nel gruppo C non resta che stabilire chi si qualificherà agli ottavi come primo e chi invece retrocederà in Sudamericana. In cima, a quota 13 punti, ci sono Bolivar e Palmeiras: ai brasiliani non basta un pareggio vista la differenza reti peggiore rispetto ai boliviani.

Il Verdao di Abel Ferreira è reduce da due sconfitte di fila nel Brasileirao: l’ultima ha fatto decisamente male, essendo arrivata contro il Botafogo capolista. Tenterà di riscattarsi in Libertadores, in un match che dovrebbe garantire almeno tre gol complessivi. A contendersi il terzo posto invece sono Barcelona SC e Cerro Porteno: gli ecuadoriani non stanno attraversando un buon momento ma dovrebbero far valere il fattore casalingo contro un’altra squadra che non se la passa certo benissimo.

In Copa Sudamericana immaginiamo una vittoria larga del Botafogo contro il fanalino di coda Magallenes: con un successo i bianconeri di Rio de Janeiro passerebbero come primi, qualificandosi direttamente agli ottavi. Potrebbe invece subire almeno un gol il Newell’s Old Boys, già certo del primo posto, in un match che ha poco da dire contro l’Audax Italiano, anch’esso qualificato aritmeticamente. Già eliminato, il Santos dovrebbe scatenarsi contro il Blooming, ultimo a quota zero punti ed alle prese con una difesa colabrodo. Nel gruppo F ci si contende il primato: al Defensa y Justicia basta un pareggio per evitare gli spareggi ma i colombiani del Millonarios, che all’andata ebbero la meglio 3-0, non lasceranno nulla d’intentato. Vittoria alla portata infine per l’America Mineiro contro il disastroso Penarol: i brasiliani in teoria sono ancora in corsa per il secondo posto ma devono vincere con diversi gol di scarto e sperare in una vittoria del Defensa.

Copa Libertadores e Sudamericana: le possibili vincenti

• Boca Juniors (in Boca Juniors-Monagas, Libertadores ore 0:00)

• Barcelona SC o pareggio (in Barcelona SC-Cerro Porteno, Libertadores ore 2:00)

• Millonarios o pareggio (in Defensa y Justicia-Millonarios, Sudamericana ore 2:00)

• America Mineiro (in Penarol-America Mineiro, Sudamericana ore 2:00)

Le partite da almeno un gol per squadra

• Colo Colo-Deportivo Pereira Libertadores ore 0:00

• Barcelona SC-Cerro Porteno Libertadores ore 2:00

• Newell’s Old Boys-Audax Italiano Sudamericana ore 0:00

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Palmeiras-Bolivar, Libertadores ore 2:00

• Santos-Blooming, Sudamericana ore 0:00

• Botafogo-Magallanes, Sudamericana ore 2:00