Tennis, i pronostici sui tornei Atp e Wta di mercoledì 28 giugno

Tennis, nuova carrellata di match negli ultimi tre tornei di preparazione al terzo Slam stagionale: pronostici.

Eastbourne, insieme al torneo di Maiorca, nel circuito maschile è ormai da qualche anno l’ultimo “test” prima del terzo Slam stagionale, Wimbledon. L’appuntamento con i Championships è previsto per lunedì prossimo, ma prima di spostarci per due settimane nella capitale inglese ci sono ancora diversi titoli da assegnare.

Nel sud dell’Inghilterra, innanzitutto, sono usciti di scena gli italiani. Ieri Lorenzo Sonego ha perso in due set contro il cinese Zhang, che nonostante la scarsa esperienza su questa superficie ha disorientato il tennista torinese con il suo potente servizio. Fuori anche Marco Cecchinato: il palermitano non è certo un erbivoro ed ha potuto poco contro l’americano McDonald, più a suo agio sul veloce. Lo statunitense nel secondo turno se la vedrà con il campione in carica del torneo Taylor Fritz, in un derby a stelle e strisce. Il numero nove al mondo non ha brillato particolarmente tra Stoccarda e Queen’s e vorrà rifarsi in un luogo che lo vide trionfare anche nel 2019. Con McDonald è in vantaggio 4-1 nei precedenti e dovrebbe cavarsela pure stavolta. Match interessante anche quello tra il top 20 Francisco Cerundolo e lo svizzero Marc-Andrea Husler: l’argentino è reduce da una strepitosa stagione sulla terra battuta, l’erba non è certamente il suo habitat naturale ma ha dimostrato di essere un giocatore discreto anche sul veloce. Puntiamo su di lui contro un Husler che solo in questa settimana è tornato a vincere due gare di fila dopo mesi.

Sfide potenzialmente equilibrate anche quelle tra lo svedese Ymer e il britannico Broady e tra lo statunitense Cressy e il cinese Zhang: entrambe potrebbero terminare al terzo set.

Tsitsipas difende il titolo a Maiorca

Nel torneo di Maiorca tocca al campione in carica, Stefanos Tsitsipas, impegnato contro il tedesco Yannick Hanfmann. Quella del greco sull’erba è fino a questo momento una stagione a dir poco disastrosa, contraddistinta da eliminazioni precoci e problemi dal punto di vista tecnico (il rovescio del numero 5 al mondo continua ad essere inefficace).

Non è da escludere che anche Hanfmann, molto solido nelle ultime partite, possa metterlo in difficoltà. C’è anche in Spagna un derby statunitense, con il rampante Ben Shelton, eliminato una settimana fa da Musetti al Queen’s, che dovrebbe prevalere sul connazionale Eubanks. Nel circuito femminile i riflettori sono puntati invece su Eastbourne, dove è in programma un avvincente scontro generazionale tra l’esperta Karolina Pliskova e la russa Daria Kasatkina: “Dasha” sta facendo bene su erba ma puntiamo sull’esperienza della ceca, reduce da una dura battaglia con la Mertens, terminata purtroppo con il ritiro della belga nel terzo set. Favorite anche Beatriz Haddad Maia e Ons Jabeur, rispettivamente contro Petra Martic e Camila Giorgi, ma la croata e l’azzurra venderanno con ogni probabilità cara la pelle. Chance importante per Lucia Bronzetti, di scena a Bad Homburg contro la Sherif: l’egiziana non è un erbivora e la pesarese può dire la sua. In Germania, infine, vittoria alla portata per la canadese Fernandez, favorita sulla russa Blinkova.