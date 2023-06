Zhang-Sonego, Atp Eastbourne: orario, tv in chiaro, streaming, pronostici

Zhang-Sonego è un match valido per il primo turno del torneo Atp 250 di Eastbourne: notizie, analisi, pronostici, tv in chiaro e streaming.

Dopo Stoccarda ed Halle, Lorenzo Sonego fa tappa ad Eastbourne, terzo e ultimo torneo di preparazione a Wimbledon. Il torinese ha un rapporto particolare con il prestigioso Atp 250 inglese, che solo nel 2009 è entrato a far parte del circuito maschile.

Due anni fa nel sud dell’Inghilterra sfiorò il secondo titolo su erba dopo quello conquistato ad Antalya nel 2019. In finale Sonego fu fermato da Alex de Minaur, al termine di un combattutissimo match vinto dall’australiano al terzo set. Guarda caso, anche un anno fa fu il tennista aussie a eliminare l’attuale numero 40 del ranking ma in quel caso si trattava solamente del secondo turno. L’allievo di Gipo Arbino ci riprova, da settima testa di serie, con l’obiettivo di arrivare a Wimbledon in fiducia e diventare una sorta di mina vagante. Due vittorie in quattro partite per Sonego finora nella stagione su erba: a Stoccarda ha eliminato il suo amico Berrettini al primo turno per poi arrendersi all’australiano O’Connell, mentre ad Hall ha giocato due “maratone” contro il russo Karatsev ed il connazionale Jannik Sinner, entrambe risolte al terzo set. Particolarmente entusiasmante la sfida con il più quotato altoatesino, costretto ad una non banale rimonta.

Ostacolo cinese per Sonego

Nel secondo turno lo attende uno tra il colombiano Galan e lo statunitense Cressy ma prima dovrà superare l’ostacolo Zhang. Sonego non ha mai affrontato in carriera il tennista di Shanghai, a un passo dal diventare il primo cinese ad entrare nella top50 (oggi è 54esimo).

Zhang, che non disdegna il gioco offensivo e punta forte sulla combinazione servizio e dritto, quest’anno si è reso protagonista di un vero e proprio exploit, arrivando a giocare i quarti di finale sulla terra rossa di Madrid. Sull’erba, tuttavia, ha dimostrato di essere ancora inesperto, perdendo nettamente sia a Stoccarda che ad Halle rispettivamente contro i due tedeschi Struff e Wessels. Basti pensare che sono solo 13 le partite giocate sui prati da Zhang in carriera: 22 in meno rispetto all’azzurro, che vanta un bottino di 20 successi.

Dove vedere Zhang-Sonego in diretta tv e streaming

Il match valido per il primo turno del torneo Atp 250 di Eastbourne tra Zhizhen Zhang e Lorenzo Sonego sarà trasmesso martedì 27 giugno in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale, su Sky canale 212), il canale ufficiale della FITP. Sarà possibile assistere alla sfida tra Zhang e Sonego anche in diretta streaming su SuperTennix (servizio gratuito esclusivamente per i tesserati FITP). L’incontro inizierà non prima delle 17:00.

Zhang-Sonego: il pronostico

Zhang sull’erba non sembra poter essere una minaccia per Sonego. L’azzurro dovrebbe avere la meglio in due set sul cinese, mentre il numero dei game complessivi sarà verosimilmente inferiore a 22.