Formazioni ufficiali Italia-Norvegia: pronostico marcatori, ammoniti e tiratori

Italia-Norvegia, le formazioni ufficiali: pronostico marcatori, ammoniti e possibili tiratori del confronto che vedrà protagonisti gli Azzurri.

Una partita da non fallire per non veder sfumare un sogno che potrebbe diventare sempre più concreto. L’Under 21 di Nicolato affronta la Norvegia con la consapevolezza di avere un solo risultato disponibile per non dipendere spiacevolmente dalle mani (e dai piedi) altrui: la vittoria. Ed è per questo che gli Azzurri si vestono a gala, con il commissario tecnico che ha deciso di mandare in campo l’undici che effettivamente ha offerto più garanzie. Confermato il tandem Pellegrini-Gnonto, con Tonali in cabina di regia. Ecco le scelte dei due allenatori:

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Scalvini, Lovato, Okoli, Bellanova, Rovella, Tonali, Ricci, Parisi; Pellegri, Gnonto.

NORVEGIA (4-4-2): Klaesson, Sebulonsen, Daland, Heggheim, Wolfe; Evjen, Kitolano, Hove, Ceide, Jatta, Botheim.

Italia-Norvegia, il pronostico marcatori

In una partita nella quale la Norvegia proverà a serrare i ranghi per scoprirsi il meno possibile, l’intraprendenza e la capacità di saltare l’uomo di Gnonto alla lunga potrebbe fare la differenza. L’esterno offensivo del Leeds ha dimostrato di avere una marcia in più degli altri se in giornata: ragion per cui non è escluso che riesca andare a segno almeno una volta. Tuttavia Gnonto potrebbe fungere anche da assist-man: in tal caso l’opzione Pellegrini marcatore può rappresentare un’occasione irripetibile.

Italia-Norvegia, probabili ammoniti e tiratori

Al centro di molte voci di mercato nelle ultime settimane e sempre più vicino al trasferimento alla Juventus, Parisi è reduce da una stagione da urlo con la maglia dell’Empoli, grazie alla quale si è meritato un posto da titolare in pianta stabile. In grande spolvero anche nelle prime due apparizioni precinti, Parisi potrebbe scagliare almeno una conclusione nello specchio di porta avversario così come Tonali e e Bellanova. Occhio a Ceide, che dovrebbe riuscire a sgusciare sulla fascia e a creare non pochi grattacapi alla difesa azzurra: l’ipotesi che scaldi almeno una volta i guanti di Carnesecchi è credibile. Piace anche Scalvini tiratore, soprattutto se la contesa dovesse alla fine risolversi su situazioni da calcio da fermo. Rischio cartellino giallo per Sebulonsen e Daland.