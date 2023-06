Tennis, i pronostici sui tornei Atp e Wta di martedì 27 giugno

Tennis, si completa il quadro dei primi turni nei tornei di Eastbourne, Maiorca e Bad Homburg: pronostici.

Mentre a Wimbledon procedono spedite le qualificazioni e si avvicina la data del sorteggio, in programma venerdì 30, si completa oggi il quadro dei primi turni nei tornei di preparazione agli imminenti Championships: Eastbourne, Maiorca e Bad Homburg. In Inghilterra debutta Lorenzo Sonego, l’azzurro con il ranking più alto impegnato in questa settimana che precede il terzo Slam stagionale.

Eastbourne è uno dei tornei “prediletti” dal tennista torinese, che proprio nella cittadina del sud dell’Inghilterra due anni fa sfiorò il suo secondo titolo su erba. Sonego è reduce dal derby, perso, contro il connazionale Jannik Sinner ad Halle, terminato dopo tre combattutissimi set. Sull’erba inglese dovrà fare attenzione al cinese Zhizhen Zhang, mai affrontato in carriera: il numero 54 del mondo è dotato di un potente servizio, ma a Stoccarda e ad Halle è uscito al primo turno, rimandando la prima vittoria stagionale sulla superficie verde. Un’insidia da non sottovalutare ma comunque alla portata dell’italiano. Non ha ancora vinto su erba neppure Botic van de Zandschulp, battuto dallo statunitense Tiafoe una settimana fa al Queen’s. L’olandese non è in un gran momento ma non sta brillando neppure il suo prossimo avversario, lo svedese Mikael Ymer, che viene da quattro sconfitte di fila. Si profila un match combattuto, ma sembrano esserci buone possibilità che van de Zandschulp, più completo rispetto ad Ymer, interrompa la striscia negativa.

L’ultimo ballo di Feliciano Lopez

Nel torneo di Maiorca invece potremmo assistere all’ultimo match della carriera di Feliciano Lopez: il 41enne ha annunciato che si ritirerà dopo il Mallorca Open.

Una settimana fa ha costretto al terzo set il francese Rinderknech nelle qualificazioni del Queen’s e dovrebbe riuscire a tenere testa all’australiano Purcell. Un’altra sfida potenzialmente combattuta è quella tra il sudafricano Harris, che recentemente è finito fuori dai primi 200 ed ha bisogno di recuperare posizioni nel ranking, e il russo Safiullin. Lo spagnolo Carballes Baena, notoriamente più a suo agio su terra battuta, ieri si è imposto a sorpresa sul bielorusso Ivashka. Sarà complicato ripetersi contro il francese Corentin Moutet, che nel primo turno ha offerta una prestazione molto solida contro un giocatore che sull’erba sa il fatto suo come O’Connell. Sono due i tornei in corso anche nel circuito femminile. A Bad Homburg, in Germania, la francese Cornet dovrebbe riuscire ad avere la meglio sull’americana Navarro, ma il match clou è ad Eastbourne, dove si sfidano Petra Kvitova e Jelena Ostapenko, reduci dalle vittorie a Berlino e Birmingham.

Confronto tra due giocatrici in fiducia ma c’è occhio alla variabile stanchezza: la ceca resta leggermente favorita. In Inghilterra tocca infine anche a Camila Giorgi, che deve far fronte ad un impegno decisamente complicato con la russa Potapova. Potrebbe concludersi al terzo set la sfida tra Martic e Boulter: la britannica di solito si esalta davanti al suo pubblico e dovrebbe riuscire a superare il turno contro la talentuosa croata.