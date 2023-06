Brozovic, primo no ai sauditi: “So cosa ha in mente”

Brozovic ha detto no alla prima offerta di contratto da parte dei sauditi: infastidito, avrebbe chiesto un biennale da 30 milioni a stagione.

Fabrizio Biasin, giornalista di Libero, è intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPLAY, per spiegare le motivazioni che hanno spinto Marcelo Brozovic a rifiutare la prima proposta milionaria dei sauditi.

“Brozo ha messo like al post in cui spiegavo che ha voglia di giocare ancora nel calcio che conta. So come ragiona il ragazzo. Ci siamo scritti e so cosa ha in mente Brozovic. Qua tutti hanno fatto i conti senza l’oste, che è lui. Da una parte c’è chi vorrebbe la chiusura della trattativa in fretta per motivi legittimi. Ma secondo me, pochi hanno ragionato con la sua testa. Chi ha imparato a conoscere Brozovic sa che sparerà alto. Ci vogliono molti milioni per convincerlo a rinunciare alla carriera“.

“Andare in Arabia Saudita oggi vuole dire questo, vuol dire accettare di andare a fare un’altra cosa. Qualcuno dice 30 milioni, ma non è neanche questione solo di soldi“, ha continuato Biasin. “Lui in questo momento spera di trovare una soluzione per continuare a fare il calciatore. Quindi difficilmente in questo momento Brozovic accetterà la proposta dei sauditi“.

La soluzione? “O impazziscono i sauditi e gli offrono per dire 40, o l’Inter blocca tutto e lo tiene. Ma è difficile. L’altra possibilità è che si fa avanti qualcun altro tipo il Barcellona“.

Brozovic infastidito: “Ecco perché ha detto no ai sauditi“

“Il suo fastidio è che l’anno scorso lui poteva andare via a zero, prendendo un bonus alla firma e un ingaggio superiore; invece, ha scelto di rinnovare il contratto in scadenza, cosa che ormai non fa nessuno, a cifre importanti ma inferiori ad altre proposte che aveva”, ha spiegato il giornalista.

Riguardo alla cessione di Onana, Biasin ha affermato che sarà difficile non cederlo a certe cifre. “In un mondo ideale terrei Onana e riprenderei Lukaku, ma bisogna vedere però se ci sono i fondi per completare tutti i tasselli. È vero che i 6 milioni di ingaggio per Thuram sono tanti, ma Dzeko costava di più, perché non potevi usufruire del decreto crescita”.

“Se arriva un’offerta per Onana da 50 milioni, l’affare può soddisfare l’Inter. Qua parliamo di 50 milioni di pura plusvalenza. Sarebbe l’incasso che ti permette di mettere a posto i pezzi del puzzle. Però a stamattina l’offerta non è arrivata. Che lo United possa mettere sul piatto una cifra del genere è il segreto di Pulcinella. Poi però c’è anche la volontà del tecnico, nella sua testa Inzaghi ha degli inamovibili e c’è Onana, perché qualunque altro portiere andrà educato allo stile di gioco dell’Inter“.