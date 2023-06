Jorginho, l’agente esclude la Lazio: “Nessuna trattativa’

La Lazio ha seguito per alcuni giorni l’ex Napoli Jorginho. Sull’argomento è intervenuto il procuratore dell’italo-brasiliano.

Dall’Inghilterra, nelle scorse settimane, si arrivate varie notizie, e si sono così accavallate voci contrastanti sul futuro del regista azzurro. In Italia, invece, si è parlato spesso di un possibile matrimonio fra Jorginho e la Lazio di Sarri.

Intervenuto ai microfoni di calciomercato.it, in onda sul canale Twitch TVPlay, Joao Santos, agente di Jorginho, ha parlato dei progetti per la prossima stagione del suo assistito, accostato anche alla Lazio.

In merito a un possibile trasferimento del centrocampista a Roma, il procuratore ha spiegato che l’approdo in Italia è una prospettiva improbabile in ogni caso. “Jorginho sta molto bene all’Arsenal che ha un campionato molto importante da giocare, a inizio agosto c’è il Community Shield“, ha spiegato il procuratore.

“Non c’è nessuna trattativa con la Lazio“, ha proseguito l’agente dell’italo-brasiliano. “Non so nemmeno se hanno i soldi per pagare il calciatore, ma questo è un altro discorso. Il tema è chiaro: il progetto per il prossimo anno è stare all’Arsenal che può diventare la squadra più importante d’Inghilterra“.

Si era vociferato di una possibile cessione a prezzo scontato e di un Jorginho pronto a tagliarsi l’ingaggio da 6,5 milioni pur di ricongiungersi a Sarri. E si parlava già di piani di utilizzo del Decreto Crescita per agevolare l’operazione. Ma, di fatto, Jorginho ha un contratto fino al 2024 con opzione per il 2025 con l’Arsenal. Ha trentuno anni, ed è felice a Londra.

Quindi la suggestione di mercato non aveva molto senso. La pista più facile per Lotito è quella che porta a Torreira. Un nome che piace a Sarri e che il Galatasaray venderebbe a meno di 10 milioni.

“Il mister Arteta è il più importante manager della Premier League“, ha continuato il procuratore, “capisce il calcio moderno come nessuno e, ovviamente, uno come Jorginho si sposa molto bene con uno come lui”.

“Jorginho vuole continuare in Premier“, ha dunque confermato Joao Santos, mettendo di fatto fine alle voci di mercato. Per la Lazio, dunque, tutto è sostanzialmente fermo. Lotito aspetterà che si apra qualche possibilità interessenta, mentre sembra poco propenso ad andare fino in fondo per Berardi.

Intanto la Lazio perderà a zero Luka Romero, che si è accordato con il Milan. Il giovane argentino si aggiungerà agli esterni offensivi di Pioli e guadagnerà mezzo milione all’anno per cinque anni.