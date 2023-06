Paola Egonu, lo specchio non mente: il dettaglio fa impazzire i follower

Paola Egonu non smette mai di sorprendere i suoi fan. L’ultimo scatto condiviso dalla pallavolista ha fatto impazzire tutti.

Sempre molto attiva sul web, Paola Egonu sa molto bene come sorprendere i suoi follower. La campionessa di pallavolo, da poco tornata in Italia dopo la parentesi in Turchia, riesce sempre a lasciare i fan a bocca aperta con i suoi incredibili scatti. Recentemente tra le sue storie è apparsa un’immagine che non è di certo passata inosservata, soprattutto per quanto riguarda un dettaglio, che ha fatto perdere la testa agli utenti.

La pallavolista classe 1998 sta conquistando un successo dopo l’altro. La stagione trascorsa con il VakifBank si è conclusa in maniera ottimale, con la vittoria della Coppa di Turchia e della Champions League, nel corso delle quali si è affermata come migliore giocatrice del torneo. Egonu ha poi annunciato il suo ritorno in Italia, dove indosserà la maglia del Vero Volley.

La notizia ha scatenato l’entusiasmo dei suoi fan, i quali non vedevano l’ora di un suo ritorno nel Bel Paese. Questo è un periodo alquanto roseo per la giocatrice, che sta ottenendo importanti risultati, non solo sul campo. Negli scorsi giorni, infatti, ha avuto l’occasione di rappresentare l’Italia insieme ad altre celebrità sportive sfilando per Armani, brand con cui ha già collaborato in diverse occasioni.

Paola Egonu, impossibile resistere al suo look attillato: il selfie incanta tutti

Egonu non ha potuto fare a meno di condividere il suo entusiasmo per i fan in un post su Instagram, nel quale si è detta “onorata e grata” per l’opportunità ricevuta, “uno dei sogni più ricorrenti di ogni atleta”. La pallavolista, sul social, è sempre molto attiva e oltre a mostrarsi tra lavoro ed eventi, è solita postare scatti in cui appare nella sua quotidianità rendendo i follower partecipi della sua vita di tutti i giorni.

Pallavolista, ma anche modella, Egonu sa come attirare le attenzioni degli utenti. Nell’ultimo periodo, in particolare, l’atleta è sempre più lanciata sui social e ogni suo post viene sommerso dai commenti e dai like degli user. Di recente, l’atleta ha condiviso con questi ultimi un fantastico selfie scattato allo specchio. I seguaci hanno avuto modo di rifarsi gli occhi davanti ad uno spettacolo a dir poco mozzafiato.

Come potete vedere, la pallavolista ha sfoggiato un sensualissimo look caratterizzato da un abito attillato e lungo, che nella sua semplicità esalta alla perfezione il suo bel fisico e le sue curve. Il suo sguardo profondo è stato il colpo di grazia per i follower, rimasti totalmente stregati dalla sua bellezza incantevole.