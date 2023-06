Paola Egonu modella per un giorno: la passerella è tutta per lei

Paola Egonu modella per un giorno, la pallavolista azzurra ha sfilato per Giorgio Armani. E la passerella è stata tutta per lei

Messe da parte tutte le polemiche che per un poco di tempo l’hanno accompagnata, Paola Egonu ha deciso qualche settimana fa di tornare a giocare in Italia, a Milano, dopo l’esperienza di un solo anno in Turchia. Insomma, il richiamo del suo Paese è stato decisivo in questa sua scelta.

E la prossima stagione sarà sicuramente assai importante, visto che la prossima estate sono in programma le Olimpiadi in Francia, a Parigi, un appuntamento che tutti gli atleti aspettano. Ci ricordiamo tutti come sono andate le ultime, con una vittoria clamorosa in quella che è la gara per antonomasia, i 100 metri, con un Jacobs – si spera possa riprendersi anche lui – che è diventato l’uomo più veloce del Mondo. Tornando alla Egonu, e in vista anche delle Olimpiadi, Giorgio Armani che disegna le cose azzurre, ha fatto una sfilata a Milano con gli sportivi italiani e tra questi c’era anche Paola. E la passerella è stata tutta per lei.

Paola Egonu, ecco le sue dichiarazioni

“Da sempre Giorgio Armani rappresenta l’italianità e l’eleganza nel mondo. Nessuno quindi meglio di Lui avrebbe potuto realizzare e raccontare tutto questo. Sono onorata e grata di aver avuto la possibilità di sfilare sulla passerella del Teatro Armani indossando i capi EA7 ed Emporio Armani ideati per quello che non solo è l’evento sportivo più importante che esista ma anche uno dei sogni più ricorrenti di ogni Atleta”.

Queste le parole di Paola che hanno accompagnato la foto che potete vedere qui in questo momento. Elegantissima la pallavolista azzurra negli abiti firmati da un marchio che tutto il mondo conosce e che tutto il mondo ci invidia. Ma oltre questo, i tifosi italiani, si aspettano da lei quello che senza dubbio un’atleta con le sue qualità e con le sue caratteristiche può sicuramente dare, vale a dire il salto di categoria, quello che permette di sognare in grande in ogni momento. Sì, Paola, ha nelle corde i colpi che ci possono permettere di salire in cima al Mondo.