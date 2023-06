Cristiano Ronaldo, Georgina beccata sul più bello: la foto fa il giro del web

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez si sono concessi un soggiorno in Sardegna, dove la modella ha stupito tutti con uno scatto che ha fatto il giro del web.

Negli ultimi tempi la coppia ha attirato parecchio le attenzioni del web, in seguito alla diffusione delle voci sulla loro presunta crisi. Ma nonostante i rumors, Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez stanno ancora insieme e in questi giorni si sono concessi una fantastica vacanza in Sardegna con tutta la famiglia. La foto che immortala la modella ed influencer durante il soggiorno ha scatenato le reazioni degli utenti, diventando virale.

Era il 2016 quando Cristiano e Georgina hanno reso ufficiale la loro storia d’amore. I due si sono conosciuti a Madrid, in un negozio di Gucci in cui l’influencer ha lavorato per diverso tempo prima dell’incontro con il calciatore. La relazione con l’attaccante dell’Al-Nassr l’ha resa celebre in tutto il mondo e ben presto si è affermata come modella prendendo parte ad importanti campagne pubblicitarie e posando per riviste prestigiose.

Il suo charme le ha permesso di farsi strada nel settore. Nel frattempo, il suo seguito sui social è aumentato in maniera impressionante, rendendola di fatto un’influencer. Vista la popolarità di cui gode l’intera famiglia, non sorprende che Georgina e Cristiano siano finiti al centro di numerosi gossip incentrati sulla loro relazione e, ultimamente, su un presunta crisi tra i due, provocata dall’atteggiamento della modella.

Cristiano Ronaldo e Georgina Rodriguez, vacanze in Sardegna: lo scatto in bikini stende il web

Recentemente Georgina, tramite una storia, ha deciso di rispondere personalmente ai rumors sulla sua storia, riprendendo le parole della canzone “Si yo muero” di Romeo Santos: “L’invidioso inventa la voce, il pettegolo la diffonde, l’idiota ci crede”. E ora per la modella e il calciatore – che ha da poco concluso la sua prima stagione in Arabia Saudita – hanno avuto inizio le vacanze estive.

Su Instagram Georgina ha già condiviso diversi scatti insieme al compagno e ai tanto amati figli. Ma tra tutte le foto postate dall’influencer, ce n’è una in particolare che ha scatenato le reazioni dei follower, ed è proprio quella che potete vedere qui sopra. Come dare torto ai fan? La modella ha voluto stuzzicare le loro fantasie con uno scatto in cui il vero protagonista è il suo fisico mozzafiato e, in particolare, il suo lato B.

La famiglia ha passato una splendida giornata a bordo di un yatch di lusso e, nella foto, è possibile vedere Georgina sull’imbarcazione mentre dà le spalle all’obiettivo. Il mini bikini mette in bella mostra le sue curve e, su Instagram, i like e commenti degli utenti non hanno tardato ad arrivare. Con uno spettacolo simile, non poteva essere altrimenti.