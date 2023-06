Tennis, trasparenze e gambe in vista: Instagram ai suoi piedi

Tennis, le trasparenze con le gambe in vista: non passa proprio inosservata. Instagram ai piedi della bella russa che non si tira mai indietro

Non si è mai tirata indietro e, soprattutto, non si è mai posta il problema di essere troppo osé. No, la tennista russa Vitalia Diatchenko quando vuole fare una cosa, la fa. Senza pensarci più di tanto. Per la gioia dei sui fan, che riescono sempre a vederla come una dea.

E in questo caso, dopo la vacanza negli Emirati Arabi con degli scatti da togliere il fiato, Vitalia ha deciso di mettere in mostra le sue gambe: forti, di una tennista che vuole dire la propria nel circuito. Gambe da atleta, ovviamente, che non passano di certo inosservate mai. Questa volta lo scatto manda in tilt i social, con una pioggia di like arrivata in pochissimo tempo. Sì, non si ferma solamente agli scatti da bollino rosso che sono arrivati dagli emiri, ma riesce a convincere tutti anche con un vestitino che mette decisamente in mostra le sue gambe.

Tennis, la reginetta Diatchenko spacca il social

Nel corso di questi mesi si è passato dai miniabiti – così come l’ultimo scatto postato – ai crop-top che evidenziano l’addome piatto e costantemente allenato.

Nei giorni scorsi aveva piazzato una gonna in macramè nero caratterizzata da uno spacco vertiginoso, mentre il top, dello stesso colore e materiale, ha regalato anche qualche trasparenza con quel vedo-non vedo che attira tutti. Ora invece ha deciso di mettersi un vestitino simile, con uno spacco sulla coscia sinistra che mette in evidenza l’accuratezza del suo fisico. Qualcosa di veramente bello. E si vede, in bella mostra, proprio sull’anulare della mano sinistra, un anello. Poco importa questo ai suoi follower però, che hanno deciso di rendere pubblici gli apprezzamenti con i commenti, che ovviamente, si sono sprecati. Ma come può essere altrimenti davanti ad un fisico statuario del genere?