Tennis, non sembra neanche vera: allenamento ad alta temperatura

Tennis, tanto bella da non sembrare vera: la meravigliosa atleta ha stupito tutti con i suoi allenamenti bollenti.

Giocatrice, coach e modella. L’affascinante atleta ha deciso di non farsi proprio mancare nulla. Nata in Germania, cresciuta in Ucraina ed ora residente in Florida, ha saputo coniugare le sue passioni più grandi riscuotendo un notevole successo tra i tifosi. Il merito non è solamente delle sue doti come sportiva, ma anche del suo irresistibile charme, grazie al quale ha fatto breccia nel cuore di tantissimi utenti.

Col passare degli anni l’insegnante di tennis ha preso la scelta di rinunciare ufficialmente alle competizioni. Durante la sua carriera si è spinta fino alla posizione numero 1020 del ranking mondiale, senza riuscire a sfondare nella disciplina. Così ha preferito dedicarsi al lavoro di coach e oggi si occupa di seguire i giovani aspiranti campioni. L’amore per lo sport, d’altronde, non l’ha mai abbandonata.

La splendida Angelina Shakhraichuk, soprannominata Angie, è riuscita a guadagnarsi una notevole popolarità nonostante il ritiro dalle gare professionistiche. Sui social vanta un profilo seguito da migliaia e migliaia di follower, in continua crescita, e siamo sicuri che in futuro la sua fama aumenterà ulteriormente a giudicare dalle fantastiche foto che condivide, mettendo in bella mostra le sue curve da urlo.

Tennis, Angelina Shakhraichuk lascia tutti a bocca aperta: curve strepitose

L’atleta tedesca è dotata di una bellezza a dir poco incantevole: i suoi occhi di ghiaccio sono magnetici e il suo viso, incorniciato da lunghi capelli biondi, è davvero meraviglioso. Su Instagram, inoltre, non è di certo passato inosservato il suo fisico scolpito e avvenente. Lei stessa, molto spesso, stuzzica le fantasie dei follower con scatti e video da togliere il respiro.

Di recente tra le sue storie è apparsa l’immagine che vi proponiamo qui sopra. L’affascinante coach ha pensato di condividere alcuni allenamenti con i fan, i quali non hanno potuto fare a meno di notare le sue fantastiche forme. Possiamo dire che il duro lavoro in palestra sta dando i suoi risultati: basta dare un’occhiata alla silhouette di Angie e al suo bellissimo lato B.

L’atleta nella foto è girata di spalle e, sebbene non sia possibile vedere il suo viso angelico, le sue curve hanno lasciato tutti a bocca aperta. I capelli sono raccolti in una treccia alta, che lascia intravedere ancora meglio lo show. In quanti la vorrebbero come allenatrice? Dopo aver visto queste immagini, di sicuro il numero di allievi dell’atleta salirà notevolmente.