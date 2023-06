I pronostici di domenica 25 giugno: Europei U21, Eliteserien, Brasileirao

I pronostici di domenica 25 giugno: si chiude la seconda giornata dei gironi degli Europei U21, in campo anche Eliteserien, Brasileirao e altri tornei.

L’Italia Under 21 torna in campo dopo lo sfortunato esordio contro la Francia in cui la sconfitta è arrivata anche a causa di un pessimo arbitraggio con tanto di gol non convalidato in assenza della goal line technology. C’è ancora però tempo per rifarsi e conquistare ugualmente la qualificazione ai quarti di finale, a patto di battere la Svizzera mentre nell’altro incontro la Francia dovrebbe superare senza problemi la Norvegia in una sfida da almeno tre gol complessivi.

Nell’altro girone in campo questa domenica l’Inghilterra dovrebbe battere Israele mentre Repubblica Ceca-Germania è sfida da almeno un gol per squadra.

Pronostici altre partite

Si gioca anche in Norvegia e Brasile: vittorie in arrivo per Molde, Bodo/Glimt e Palmeiras rispettivamente contro Haugesund, Stromsgodset e Botafogo. Attesi gol a raffica nell’Eliteserien e anche nella Serie B norvegese, in particolare nella sfida tra Asane e Kristiansund.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Italia vincente in Svizzera-Italia, Europei U21, ore 18:00

Vincenti

• Inghilterra (in Inghilterra-Israele, Europei U21, ore 18:00)

• Molde (in Molde-Haugesund, Eliteserien, ore 17:00)

• Bodo/Glimt (in Stromsgodset-Bodo/Glimt, Eliteserien, ore 19:15)

• Francia (in Norvegia-Francia, Europei U21, ore 20:45)

• Palmeiras (in Palmeiras-Botafogo, Brasileirao, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Asane-Kristiansund, Obos-Ligaen, ore 15:00

• Molde-Haugesund, Eliteserien, ore 17:00

• Stromsgodset-Bodo/Glimt, Eliteserien, ore 19:15

• Norvegia-Francia, Europei U21, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Repubblica Ceca-Germania, Europei U21, ore 20:45

Il “clamoroso”

Francia vincente e almeno un gol per squadra (in Norvegia-Francia, Europei U21, ore 20:45)