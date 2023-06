Slot, la vincita record: “Mi ha aiutato Maradona”

Slot, la vincita è record in Italia. Centrata da un tifoso del Napoli che non dimentica Maradona: “Mi ha aiutato lui”

Ci sono amori che vanno oltre tutto. Quello per la propria squadra di calcio è uno di questi, un amore che ti prende da bambino e che ti accompagna per tutta la vita. In questo caso, però, l’amore va oltre il Napoli, sì, perché parliamo appunto della truppa che il prossimo anno giocherà con il tricolore sul petto, e centra in pieno Maradona.

Non è strano che a Napoli vogliano bene al Pibe de Oro come un padre, un figlio, un fratello. Uno che ha fatto vincere tutto quello che è possibile allora ti entra dentro per sempre, anche a distanza di anni. Tant’è che, da quelle parti, anche se ci sono delle vincite che con il calcio ci azzeccano pochissimo o nulla, a Maradona lo mettono sempre in mezzo. Sì, proprio come Gesù. La storia che ha raccontato il Corriere dello Sport rende l’idea di quello che è successo in questi giorni nel capoluogo campano, dove un uomo, un 43enne del quale non si conosce l’identità – e giustamente diremmo – ha fatto il colpo del record in Italia attraverso le slot machine, visto che ha vinto oltre 3milioni di euro con soli 2 euro puntati: due euro e venticinque centesimi per la precisione. E lui ha pensato a Maradona.

Slot, la vincita è di oltre 3milioni di euro

La Irish Riches, una slot machine online disponibile solo su 888casino, ha permesso al fortunato uomo di cambiare la propria vita. In maniera clamorosa anche, visto che 3milioni di euro solo tanti, tantissimi. “Ne sono certo, ci ha messo “una mano” Maradona e ovviamente non sapevo che la mia fosse la vittoria più alta mai realizzata, sono stato davvero fortunato” ha detto l’uomo, che ha anche detto che quel folletto della slot che gli ha cambiato la vita se lo tatuerà sicuramente.

“Non ho ancora avuto il tempo di pensare a cosa farò. Posso solo dire che mi è sempre piaciuto dare più che ricevere! Fare del bene è una soddisfazione grande, più grande di qualsiasi macchina o viaggio” ha invece detto in merito all’utilizzo che farà dei soldi. Così tanti che è anche difficile capire realmente che cosa ne farà. Soldi che cambiano la vita. Con l’aiuto di Maradona…