Calciomercato Milan, addio Tonali: il sostituto in quota secondo i bookmaker

Calciomercato Milan, addio Tonali: i rossoneri costretti a trovare un sostituto. Ecco chi c’è in quota secondo i bookmaker italiani

L’addio di Tonali al Milan ha lasciato un buco nel centrocampo di Pioli. Una trattativa lampo quella che ha portato l’ex Brescia in Premier League. Ma, parliamoci chiaro, a certe cifre è davvero difficile poter rinunciare.

Il Milan incasserà quasi 80milioni di euro e al giocatore andranno quasi 10all’anno compresi i bonus. Insomma, somme di denaro che spostano realmente il modo di vedere le cose. Ed è stato così anche in questo caso, con il centrocampista che adesso è impegnato con la nazionale italiana nell’Europeo Under 21 che dopo le vacanze andrà a giocare la Champions League con i bianconeri d’oltremanica, uno dei club più ricchi da un paio di anni a questa parte. Un bel problema per Pioli che dopo l’addio di Maldini e Massara magari non si aspettava altri scossoni così importanti dentro la società, e che invece adesso dovrà rimodellare la sua squadra. Ma chi potrebbe prendere il posto di Tonali? Si è parlato di Frattesi, per quello che potrebbe essere un derby sul mercato. E sempre di derby si tratta anche per un altro elemento che è destinato a cambiare maglio in questa sessione di mercato.

Calciomercato Milan, addio Tonali: c’è pure Milinkovic Savic in quota

Il nome che forse circola in questo momento dentro le segrete stanze di Milanello è quello del Sergente della Lazio: Milinkovic Savic, che ad un solo anno dalla naturale scadenza del contratto, è pronto a cambiare aria.

Su di lui c’è l’interesse della Juventus – che secondo Eurobet vale 2,50 volte la posta – così come quello dell’Inter, che si gioca in questo caso a 3,50. E poi c’è anche il Milan, anche se come avrete capito ancora indietro nelle gerarchie: un arrivo di Milinkovic Savic alla corte di Pioli è dato a 5 volte in questo momento. Una quota che è evidente potrebbe cambiare velocemente, soprattutto se i rossoneri si presentassero da Lotito con un assegno da 35-40milioni che farebbe vacillare il massimo dirigente della Lazio. Insomma, derby di Milano con la Juve all’orizzonte. Tonali ha stravolto tutto.