Tennis, i pronostici sui tornei Atp e Wta di venerdì 23 giugno

Tennis, i più importanti tornei di preparazione a Wimbledon entrano nel vivo con i quarti di finale: pronostici.

Nel torneo del Queen’s, uno dei più prestigiosi tra quelli di preparazione a Wimbledon, sono approdate ai quarti di finale ben cinque delle prime otto teste di serie.

Non hanno deluso i due giocatori più attesi, Carlos Alcaraz e Holger Rune, che proveranno ad accedere a quella che sarebbe la loro prima semifinale sull’erba. Il danese oggi sarà protagonista di uno degli scontri più interessanti, la sfida generazionale contro l’azzurro Lorenzo Musetti: la curiosità è tanta, soprattutto perché i due non si sono mai affrontati prima d’ora a livello professionistico. Entrambi non avevano mai vinto una partita su questa superficie prima di quest’anno, dettaglio che rende il match ancora più imprevedibile. Impegno complicato anche per il numero due al mondo, che se la vedrà con Grigor Dimitrov. Non erano poche le incognite su Alcaraz, soprattutto dal punto di vista fisico dopo i crampi nella semifinale del Roland Garros contro Djokovic, ma lo spagnolo è cresciuto partita dopo partita e nel secondo turno è stato impressionante contro Lehecka.

Bisognerà sfoderare una prestazione simile anche contro il bulgaro, reduce da due vittorie nette ai danni del finlandese Ruusuvuori e dell’argentino Cerundolo, battuti in due set: non sarebbe una sorpresa se Dimitrov si aggiudicasse almeno un set contro il fenomeno murciano. L’esperto Mannarino invece dopo aver fatto fuori il top 10 Fritz sogna il colpaccio anche contro l’australiano de Minaur: previsti almeno 22 game complessivi.

Griekspoor possibile sorpresa

Nei quarti di Halle, torneo “gemello” del Queen’s che va in scena nella cittadina tedesca, c’è Jannik Sinner, impegnato nella rivincita con Alexander Bublik.

Il numero uno d’Italia, arrivato ai quarti dopo due vere e proprie battaglie contro Gasquet e Sonego, dovrà vedersela con uno dei giocatori più imprevedibili del circuito, già battuto una settimana fa a ‘s-Hertogenbosch. Potrebbe essere più combattuto del previsto il confronto tra Daniil Medvedev e Roberto Bautista Agut: il russo sull’erba non riesce ad essere costante e verosimilmente il veterano spagnolo, da sempre a suo agio su questa superficie, lo metterà in difficoltà. Impegno a dir poco complicato anche per l’altro moscovita, Andrey Rublev: l’olandese Griekspoor è in grande spolvero ed ha appena eliminato il campione in carica Hurkacz. Si giocano i quarti di finale pure nei due tornei del circuito femminile. A Berlino la maggiore esperienza sull’erba di Petra Kvitova farà con ogni probabilità la differenza nel match con la francese Garcia, mentre la sua connazionale Vondrousova ha tutto per sorprendere la discontinua Sakkari. Nel torneo di Birmingham dovrebbe avanzare in semifinale anche la Potapova, ma la britannica Dart le darà filo da torcere.