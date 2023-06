Bublik-Sinner, Atp Halle: orario, diretta tv in chiaro, streaming, pronostici

Bublik-Sinner è un match valido per i quarti di finale del torneo Atp 500 di Halle: notizie, analisi, pronostici, tv in chiaro e streaming.

Testa a testa numero quattro tra Alexander Bublik e Jannik Sinner. Di nuovo sull’erba, a distanza di poco più di una settimana dal loro ultimo precedente.

L’altoatesino e il kazako si ritrovano uno di fronte all’altro dopo nove giorni. Il confronto di ‘s-Hertogenbosch, in Olanda, se lo aggiudicò in maniera piuttosto agevole il numero 1 d’Italia con il punteggio di 6-4 6-2, confermandosi una bestia nera per il tennista originario di Gatčina, che finora non è mai riuscito ad avere la meglio contro di lui.

La differenza però è che stavolta la posta in palio è decisamente più alta. Non si tratta di un match di secondo turno in un Atp 250, ma di un quarto di finale di un Atp 500 che può schiudere le porte di una prestigiosa semifinale. Tradotto, punti e soldi per entrambi, che andrebbero a un passo dalla loro prima affermazione sulla superficie verde. Sinner sembra essere salito di livello rispetto al torneo olandese. Dove, dopo la vittoria ottenuta ai danni di Bublik, si arrese a sorpresa in due set al finlandese Ruusuvuori, uscendo troppo presto dalla partita. A onor del vero l’attuale numero 9 al mondo non sta brillando neppure ad Halle: non è quello dei primi mesi del 2023. Ma ha comunque risposto presente nei momenti cruciali delle due sfide, molto combattute, contro il francese Gasquet (6-3 5-7 6-2) e contro il connazionale Lorenzo Sonego (6-7 6-4 6-4), entrambe terminate al terzo set.

Sinner mai sconfitto nei quattro precedenti

La Germania sembra ispirare anche il russo naturalizzato kazako, che sui prati di Halle ha impressionato, rispedendo a casa due top 30 come il croato Coric e il tedesco Struff.

Particolarmente significativa la prestazione offerta contro il tedesco nel secondo turno: da sfavorito Bublik è riuscito a rimanere concentrato dopo aver perso il secondo set e spuntandola poi nel terzo (6-3 6-7 6-3). E non era affatto semplice visto lo stato di forma di Struff, che in passato l’aveva sempre battuto e domenica scorsa aveva sfiorato il titolo a Stoccarda. I precedenti con Sinner, dicevamo, sono tre. Escluso quello di ‘s-Hertogenbosch, i due si sono sempre affrontati sul cemento, nel 2021. L’azzurro ha avuto la meglio sia a Dubai che a Miami, lasciando un set all’avversario solamente negli Emirati Arabi Uniti.

Dove vedere Bublik-Sinner in diretta tv e streaming

Il match valido per i quarti di finale del torneo Atp 500 di Halle tra Alexander Bublik e Jannik Sinner sarà trasmesso venerdì 23 giugno in chiaro su SuperTennis (canale 64 del digitale, su Sky canale 212), il canale ufficiale della FITP. Sarà possibile assistere alla sfida tra Bublik e Sinner anche in diretta streaming su SuperTennix (servizio gratuito esclusivamente per i tesserati FITP). L’incontro inizierà alle 12:00.

Bublik-Sinner: il pronostico

Finora la solidità di Sinner è sempre stata una sorta di kryptonite nei confronti di uno dei giocatori più atipici, imprevedibili ed irregolari del circuito. In Olanda la partita fu equilibrata solamente nel primo set. Fino a quando il kazako, come spesso gli succede, ha perso le staffe, iniziando ad inveire contro il giudice di linea per via di una chiamata controversa. L’italiano, in ogni caso, ha le armi giuste come contrastare il servizio potente di Bublik. E, cosa ancora più importante, a ‘s-Hertogenbosch non ha mai perso il servizio. Ipotizziamo un altro successo dell’altoatesino in una gara in cui anche la stanchezza potrebbe diventare un fattore, visto che entrambi sono reduce da due partite molto lottate.