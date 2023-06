Tennis, nessuna mission è impossible per lei: ha conquistato Tom Cruise

Tennis, è proprio vero che è impossibile resistere al suo fascino travolgente: ecco come ha conquistato l’attore hollywoodiano.

Gli amanti della mitica saga di Brian De Palma avranno già fatto scorta di pop-corn. Manca pochissimo, in effetti, al lancio della parte uno del settimo capitolo di Mission: Impossibile, il film che il mondo intero aspetta con gran trepidazione da tempo immemore. La pellicola sbarcherà sul grande schermo il 13 luglio prossimo, ragion per cui ormai ci siamo.

L’atmosfera, malgrado manchino ancora una ventina di giorni, è già caldissima. La première a Roma è stata un successone e tantissimi appassionati hanno affollato la Capitale per accogliere Tom Cruise nel migliore dei modi. La star hollywoodiana è stata impegnata prima in un photocall a Trinità dei monti, poi a Palazzo Chigi dalla presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Infine, ci sono stati la proiezione all’Auditorium Conciliazione e l’after party sulla Terrazza Caffarelli. Nel mentre, la star di Hollywood ha dispensato una marea di sorrisi e di autografi a quanti hanno avuto la fortuna di arrivare a pochi centimetri da lui.

E tra i pochi eletti che sono riusciti a raggiungerlo e a scattare una foto ricordo di questo giorno epico c’era anche qualcuno di nostra conoscenza. Una certa reginetta del tennis che lunedì sera ha toccato il cielo con un dito e reso possibile una missione solo all’apparenza impossibile: scattarsi un selfie con il suo divo del cuore.

Tennis, il selfie con Tom Cruise fa il giro del web

La tennista di cui parliamo è Susanna Giovanardi, la splendida romana dell’Eur che, qualche anno fa, ha partecipato a Miss Italia. E che, secondo Patrizia Mirigliani, è destinata ad essere ricordata come l’erede di Sophia Loren, per via della sua bellezza mozzafiato.

Lo stesso Tom Cruise, almeno a giudicare dagli scatti e dai video postati dalla bella atleta, ha faticato a resistere al suo fascino incredibile. Ha interagito attivamente con lei, posando in maniera tale da coordinarsi con Susanna e regalandole, così, degli autoscatti da non dimenticare. La Giovanardi ne è stata comprensibilmente entusiasta ed è per questo motivo che ha documentato la sua giornata sul red carpet in maniera dettagliatissima, con una raffica di contenuti.

“Qualche volta – ha scritto nella didascalia che accompagna le foto e i video – le missioni impossibili sono possibili”. Il suo sorriso la dice lunga sulla felicità provata in quell’istante e siamo certi che anche Tom Cruise ripenserà con “nostalgia” alla première romana e alla splendida bionda dalle curve mozzafiato incontrata a Piazza di Spagna.