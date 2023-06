I pronostici di venerdì 23 giugno: Premier Division e Botola Pro

I pronostici di venerdì 23 giugno: gli Europei Under 21 si fermano per un giorno, in campo Premier Division irlandese e Botola Pro (Marocco).

Gli Europei Under 21 si fermano per un giorno dopo le partite della prima giornata della fase a gironi. Finiti ormai da tempo i principali campionati europei e con le nazionali ferme, questo venerdì si giocano pochi campionati in giro per il mondo e tra questi ci sono la Premier Division irlandese e il massimo campionato del Marocco.

In Irlanda vittoria probabile per lo Sligo Rovers sul campo dell’UCD, mentre promette gol la sfida tra Drogheda United e Dundalk. Gol in arrivo anche nella Serie B norvegese nella sfida tra Start e Jerv.

Pronostici altre partite

Il campionato del Marocco è invece alle battute finali, si giocano tutte in contemporanea alle 21:00 le partite dell’ultima giornata. Il Far Rabat primo in classifica deve battere l’Ittihad Tanger per vincere il titolo, mentre il Wydad che ha un punto di ritardo spera in un passo falso battendo il Maghreb Fez.

Vincenti

• Sligo Rovers (in UC Dublin-Sligo Rovers, Premier Division Irlanda, ore 20:45)

• Wydad (in Maghreb AS de Fes-Wydad, Botola Pro, ore 21:00)

• FAR Rabat (in Ittihad Tanger-FAR Rabat, Botola Pro, ore 21:00)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• IK Start-FK Jerv, Obos Ligaen, ore 19:00

• Raja Casablanca-Difaa El Jadida, Botola Pro, ore 21:00

• MAS Fes-WAC Casablanca, Botola Pro, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Drogheda United-Dundalk, Premier Division Irlanda, ore 20:45

Il “clamoroso”

IK Start vincente e almeno un gol per squadra (in IK Start-FK Jerv, Obos Ligaen, ore 19:00)