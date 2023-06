Francia-Italia, Under 21: formazioni ufficiali, marcatori e possibili tiratori

Francia-Italia, le formazioni ufficiali della sfida valida per il debutto degli Azzurrini nella fase a gironi degli Europei Under 21. Ecco le scelte di Nicolato.

L’attesa sta per finire. Manca poco più di un’ora al fischio d’inizio che decreterà l’avvio degli Europei di Romania e Georgia per l’Italia di Paolo Nicolato, che al debutto affronterà una Francia che si presenta ai nastri di partenza con la chiara voglia di continuare a dettare la sua legge.

Agli Azzurrini servirà la classica partita perfetta per avere la meglio dei transalpini. La qualità nello scacchiere tattico di Nicolato di certo non manca, soprattutto nella zona nevralgica del campo. Formazione ben assortita ed equilibrata, l’Italia sarà chiamata al primo crash test contro i “Galletti”: appuntamento importante, autentico banco di prova. Sembrano configurarsi tutte le premesse per assistere ad una gara vibrante con colpi di scena da una parte e dall’altra. Diamo uno sguardo alle scelte dei due allenatori:

FRANCIA (4-2-3-1): Chevalier; Kalulu, Badé, Lukeba, Nkounkou; Koné, Caqueret; Thuram, Barcola, Kalimuendo; Gouiri. Ct: Ripoll.

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Okoli, Pirola, Scalvini; Bellanova, Rovella, Ricci, Tonali, Udogie; Pellegri, Cambiaghi. Ct: Nicolato

Francia-Italia, il pronostico marcatori

La Francia potrebbe fare la partita, riuscendo a creare grattacapi alla retroguardia azzurra puntando soprattutto sull’intraprendenza sulle corsie esterne. D’altro canto l’Italia non ha alcuna intenzione di fare da vittima sacrificale, anzi. Gli Azzurri proveranno a servire un Colombo che, quando chiamato in causa dal Lecce in questa stagione, ha quasi sempre risposto presente. Diversi i possibili scenari tattici della gara: la sensazione è che Kalimuendo e Colombo possano trovare la via del gol, con il francese leggermente favorito. Molta importanza andrà attribuita al primo quarto di gara: se i transalpini dovessero sbloccare l’incontro, infatti, potrebbero esaltarsi a campo aperto puntando sulla velocità dei propri funamboli, in grado di saltare l’uomo con una facilità a tratti disarmante.

Francia-Italia, probabili marcatori ed ammoniti

Al centro di molte voci di mercato, Sandro Tonali potrebbe essere meno concentrato del solito. In una gara che si preannuncia sul filo del rasoio, oltre a scoccare almeno una conclusione nello specchio di porta avversario il prossimo centrocampista del Newcastle potrebbe finire sul taccuino del direttore di gara. Anche Udogie piace e non poco come possibile tiratore ma occhio alle sorprese. Rovella e Thuram, ad esempio, hanno dimostrato in lungo e in largo di poter fare affidamento a doti balistiche invitanti. Tra i papabili ammoniti, invece, occhio a Badé (spesso falloso ed in ritardo) e Ricci, che avrà il suo bel da fare nella zona nevralgica del campo.