Tennis, i pronostici sui tornei Atp e Wta di mercoledì 21 giugno

Tennis, altra carrellata di incontri nei quattro tornei che si stanno disputando su erba in vista di Wimbledon: pronostici.

Wimbledon è ormai alle porte ma bisognerà aspettare ancora qualche giorno per gustarsi lo spettacolo dello Slam più prestigioso della stagione tennistica. In attesa dei Championships, pronti ad aprire i battenti tra poco più di una settimana, sono ben quattro i tornei (Queen’s, Halle, Berlino e Birmingham) in corso di svolgimento sull’erba.

Oggi si riparte con i primi incontri di secondo turno: aspettando il derby tra Lorenzo Sonego e Jannik Sinner, in programma domani ad Halle, al Queen’s scende in campo l’altra speranza del tennis italiano, Lorenzo Musetti, che due giorni fa ha ottenuto la sua terza vittoria su questa superficie battendo in due set la wild card britannica Jan Choinski. Il 21enne di Carrara sta dimostrando di poter essere competitivo anche su erba, dove prima di quest’anno non aveva mai vinto neanche una partita. Dovrà però salire di livello contro lo statunitense Ben Shelton, anche lui un “esordiente” sul verde – la gara di primo turno contro il connazionale Wolf era la sua prima su erba – ma con uno stile di gioco che sembra si addica alla grande ai prati. L’azzurro è leggermente favorito ma quella con l’americano si preannuncia una gara spettacolare e combattuta, da almeno 20 game complessivi.

Restando nella capitale inglese, Cameron Norrie dovrebbe riuscire ad avere la meglio su Jason Thompson, finalista la scorsa settimana a ‘s-Hertogenbosch: il serve&volley dell’australiano impensierirà sicuramente il britannico, che però resta almeno una spanna sopra ed è reduce da un esordio piuttosto convincente con il serbo Kecmanovic.

Rune, occhio all’erbivoro Peniston

Holger Rune, numero 6 al mondo, è un altro talento in rampa di lancio che sta “scoprendo” l’erba solo adesso, considerando che le occasioni per fare pratica sono davvero poche essendo brevissima la stagione sui prati. Lunedì, dopo due tie break molto lottati, si è imposto sullo statunitense Cressy, ma nel secondo turno dovrà fare attenzione alla wild card Ryan Peniston, erbivoro puro che lo scorso anno lo eliminò dal torneo di Eastbourne.

Il tennista britannico è una mina vagante e non è da escludere che riesca a costringere il danese a giocarsela al terzo set. Ma il match più interessante nella terza giornata del Queen’s è senza dubbio il derby americano tra Frances Tiafoe, fresco di titolo in quel di Stoccarda, e Sebastian Korda, che due giorni fa è tornato a far parlare di sé grazie al netto successo su Dan Evans: anche in questo caso i parziali potrebbero essere tre.

Ad Halle il numero 5 al mondo Stefanos Tsitsipas dovrebbe spuntarla sul cileno Nicolas Jarry, decisamente più pericoloso su superfici più lente come la terra rossa. Intrigante invece la sfida tra il “padrone di casa” Alexander Zverev e l’incostante Denis Shapovalov: il tedesco si fa preferire per la maggiore solidità e per il potente servizio ma attenzione alle lune del canadese, sempre pericoloso. Ci spostiamo infine a Berlino, dove la numero 3 del ranking mondiale Elena Rybakina, detentrice del titolo a Wimbledon, potrebbe incontrare qualche difficoltà contro la croata Vekic. Nella capitale tedesca in campo anche Anna Blinkova, favorita nel derby con la connazionale Avanesyan. A Birmingham Martincova e Zhu dovrebbero superare il turno ai danni di Tomova e Linette.