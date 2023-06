I pronostici di mercoledì 21 giugno: qualificazioni Europei 2024, amichevoli

I pronostici di mercoledì 21 giugno: al via gli Europei Under 21 con quattro partite in programma tra le 18:00 e le 20:45.

Inizia ufficialmente questo mercoledì l’Europeo Under 21 di Romania e Georgia che vede anche l’Italia tra le nazionali partecipanti. Ci sono quattro gironi da quattro squadre ciascuno: le quattro vincitrici e le quattro seconde classificate di ogni raggruppamento andranno ai quarti di finale. Da lì in poi si giocherà col classico format a eliminazione diretta, con tempi supplementari e calci di rigore se necessari.

I primi due gruppi a scende in campo oggi saranno quello A e B. Spettacolo assicurato in Belgio-Olanda, nazionali che possono contare nei reparti offensivi dei vari De Ketelaere, Openda, Brobbey e Zirkzee: i gol non dovrebbero mancare. Il Portogallo di Nuno Tavares, André Almeida, Vitinha e Pedro Neto parte favorito sui padroni di casa della Georgia, così come la Spagna di Alex Baena, Gabri Veiga e Sancet non dovrebbe avere problemi contro la Romania, altra nazionale ospitante.

Pronostici altre partite

Più equilibrio in Ucraina-Croazia, sfida tra due potenziali outsider del torneo. Gli ucraini puntano forte soprattutto su Bondarenko, Sudakov e Mudryk che vorrà dimostrare di valere i 100 milioni di euro spesi a gennaio dal Chelsea, con cui ha deluso. La Croazia, che ha in Baturina l’elemento di maggiore spicco, punta invece sul collettivo e sulla solita tecnica individuale di base di alto livello.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Portogallo segna tra due e quattro gol in Georgia-Portogallo, Europei U21, ore 18:00

Vincenti

• Portogallo (in Georgia-Portogallo, Europei U21, ore 18:00)

• Spagna (in Romania-Spagna,Europei U21, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Belgio-Olanda, Europei U21, ore 18:00

• Houston Dynamo-San Jose Earthquakes, MLS, ore 02:30

• LA Galaxy-Sporting Kansas City, MLS, ore 04:30

ISCRIVITI al gruppo TELEGRAM per ricevere GRATIS le notifiche con altri pronostici esclusivi anche sui MARCATORI: CLICCA QUI

Le partite da almeno un gol per squadra

• Belgio-Olanda, Europei U21, ore 18:00

• Ucraina-Croazia, Europei U21, ore 18:00

Il “clamoroso”

Pareggio (in Ucraina-Croazia, Europei U21, ore 18:00)