Europei U21: quattro marcatori per le partite del 21 giugno

Europei U21: scatta oggi la manifestazione che vede protagonista anche l’Italia. Ecco quattro possibili marcatori dei match del 21 giugno

Il campionato europeo Under 21 catalizza sempre gli occhi addosso di tutti gli addetti ai lavori, anche perché ci sono degli elementi importanti che possono fare la differenza. E c’è grande attesa anche per la nazionale azzurra, quella allenata da Nicolato, che ha come obiettivo quello di cercare di vincere la manifestazione. Parliamoci chiaro, l’Italia ha uno squadrone davvero.

Si parte oggi comunque, con 4 partite in programma: tre alle 18,00 e una alle 20,45. E subito ci sono delle belle squadre in campo, anche se, c’è da dirlo, tutte e 16 sono formazioni che possono dire la propria fino alla fine. Ma noi adesso ci concentriamo su quelli che sono i match di oggi, mercoledì 21 giugno. Con quattro calciatori che potrebbero trovare, anche per via di quelle che sono le proprie qualità la via della rete.

Europei U21: ecco i nostri pronostici sui mercatori

Si comincia alle 18, come detto, con una delle partite in programma che è Belgio-Olanda. E c’è Openda, in questo match, che potrebbe trovare la via delle rete. L’attaccante belga è uno che la porta la vede, e anche in questa prima serata potrebbe riuscire a segnare. Poi continuiamo con Georgia e Portogallo: in questo caso sono i lusitani i favoriti, anche per via di molti giocatori che sono titolari nei rispettivi club. Insomma, nel Portogallo, è Araujo che dovrebbe essere schierato come punta centrale il maggiore indiziato a trovare il gol.

Gioca anche l’Ucraina oggi contro la Croazia. E, proprio nell’Ucraina, c’è un attaccante che lo scorso gennaio ha fato parlare di sé per un trasferimento al Chelsea: avrete capito che parliamo di Mudryk, che non ha bisogno di nessuna presentazione e che ha dimostrato a più riprese tutto il suo valore. Infine, il match della sera, è quello tra la Romania e la Spagna. E anche in questo caso c’è una formazione favorita che sono le Furie Rosse: in questo caso occhio a Riquelme.