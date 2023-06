I pronostici di martedì 20 giugno: qualificazioni Europei 2024, amichevoli

I pronostici di martedì 20 giugno: ci sono le partite di qualificazione agli Europei del 2024 e delle partite amichevoli tra nazionali.

Ultima giornata di partite di qualificazione agli Europei del 2024, poi inizierà la lunga pausa estiva senza i Mondiali già giocati per la prima volta in inverno in Qatar, ma con gli Europei Under 21 al via domani.

La sfida più equilibrata è quella che mette di fronte Austria e Svezia, in cui tutte e due le nazionali dovrebbero andare in gol almeno una volta. Vittorie sulla carta abbordabili per Bosnia-Erzegovina, Serbia, Portogallo e Polonia rispettivamente contro Lussemburgo, Bulgaria, Islanda e Moldavia.

La lanciatissima Scozia può mettere un’altra ipoteca sulla qualificazione ai prossimi Europei battendo in casa la Georgia che però grazie alle giocate di Kvaratskhelia sembra in grado di segnare almeno un gol. Nello stesso girone è messa decisamente peggio la Norvegia che per continuare a sperare deve battere Cipro: probabile goleada in arrivo firmata Haaland.

Pronostici altre partite

Ci sono in programma anche delle amichevoli, le due più spettacolari in cui i gol dovrebbero arrivare puntuali sono Brasile-Senegal e Germania-Colombia.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Portogallo segna tra due e quattro gol in Islanda-Portogallo, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

Vincenti

• Bosnia-Erzegovina (in Bosnia-Erzegovina-Lussemburgo, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)

• Serbia (in Bulgaria-Serbia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)

• Portogallo (in Islanda-Portogallo, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)

• Polonia (in Moldavia-Polonia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Estonia-Belgio, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

• Norvegia-Cipro, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

• Brasile-Senegal, Amichevole, ore 21:00

Le partite da almeno un gol per squadra

• Germania-Colombia, Amichevole, ore 20:45

• Austria-Svezia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

• Scozia-Georgia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

Il “clamoroso”

Scozia vincente e almeno un gol per squadra (in Scozia-Georgia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)