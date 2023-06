Norvegia-Cipro, qualificazioni Euro 2024: tv, probabili formazioni, pronostici

Norvegia-Cipro è un match della quarta giornata del gruppo A di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca martedì alle 20:45: pronostici.

Norvegia con le spalle al muro. Sì, anche se ci sono ancora cinque partite da giocare. La selezione di Erling Haaland, dopo aver mancato la qualificazione ai Mondiali, rischia clamorosamente di guardare da casa anche gli Europei, nonostante abbia in rosa il migliore attaccante in circolazione, che ha appena sollevato la Champions League.

Nelle prime tre giornate la selezione scandinava ha conquistato un solo punto, mentre la Scozia, diretta concorrente per il secondo posto in un girone che verosimilmente sarà dominato dalla Spagna, ne ha già 9. Lontana pure la Georgia, con cui gli uomini di Stale Solbakken hanno pareggiato 1-1 lo scorso marzo: nei confronti di Kvaratskhelia e compagni, un altro pericolo non indifferente, la Norvegia deve recuperare tre lunghezze. Ha fatto malissimo la sconfitta, la seconda nelle ultime tre partite, con gli scozzesi, che ad Oslo hanno ribaltato tutto negli ultimi minuti (1-2) vanificando così il rigore realizzato da Haaland ad inizio ripresa. Un k.o. che pesa. E che costringe gli scandinavi a non commettere più passi falsi nei prossimi impegni da qui a novembre. Sotto accusa una fase difensiva che non sembra all’altezza degli altri reparti: non sorprende che nelle ultime otto partite la Norvegia non sia mai riuscita a tenere la porta inviolata.

Cipro è ancora a secco di punti

Chi ha fatto peggio di loro, nel gruppo A, è Cipro. La selezione guidata dal georgiano Temur Ketsbaia in due giornate non ha totalizzato neanche un punto, perdendo sia contro la Scozia (3-0) che contro la Georgia (1-2), che sabato scorso l’ha spuntata a pochi minuti dalla fine, portando a casa tre punti pesanti.

Anche Cipro ha dei problemi in fase di non possesso , se consideriamo che non ha mai subito meno di due gol nelle ultime sei gare. Gli ultimi precedenti con la Norvegia risalgono al 2018: in Nations League gli scandinavi ebbero la meglio sia all’andata che al ritorno, segnando 4 gol e tenendo la porta inviolata. Pure i quattro confronti precedenti furono appannaggio dei norvegesi.

Come vedere Norvegia-Cipro in diretta tv e in streaming

Norvegia-Cipro è in programma martedì alle 20:45 e si giocherà all’Ullevaal Stadion di Oslo, in Norvegia. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

La partita con Cipro dovrebbe far tornare il sorriso sulle labbra dei tifosi norvegesi: del resto non hanno altra scelta gli uomini di Solbakken se vogliono continuare a sperare nella qualificazione. Una vittoria della Norvegia è probabile in una gara da più di due gol complessivi. Non è da escludere che anche i ciprioti riescano a segnare almeno una rete.

Le probabili formazioni di Norvegia-Cipro

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ostigard, Strandberg, Meling; Odegaard, Berg, Aursnes; Sorloth, Haaland, Elyounoussi.

CIPRO (3-4-2-1): Dimitriou; Gogic, Ioannou, Laifis; Antoniou, Charalampous, Kousoulos, Correia; Kastanos, Loizou; Pittas.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1