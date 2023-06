Ungheria-Lituania, qualificazioni europee: diretta tv, streaming, pronostico

Ungheria-Lituania è un match della quarta giornata di qualificazione all’Europeo del 2024 in Germania e si gioca martedì 20 giugno: tv, streaming, pronostico

Quattro punti in due partite per l’Ungheria che, vedendo il girone di qualificazione che ha tirato fuori dal sorteggio – quello G – ha delle ottime possibilità di essere in Germania la prossima estate.

In questo momento la squadra che domani sera ospita la Lituania – ultima nel raggruppamento – è al secondo posto, con gli stessi punti del Montenegro, ma con una partita in meno. Insomma, la situazione è tutta appannaggio dei padroni di casa che hanno pareggiato zero a zero in trasferta nell’ultima partita giocata, quella della scorsa settimana. Ora, in questo match, i gol dovrebbero arrivare, visto che di fronte c’è una formazione che ne prende quasi sempre. E che non ne fa tantissimi: la Lituania infatti nelle ultime cinque uscite ufficiali ha segnato solamente una volta, in casa contro la Bulgaria (1-1 il finale) in quella che è stata l’ultima uscita.

E poi ci sono i precedenti tra queste due nazionali che danno evidentemente l’idea di quello che potrebbe succedere nel corso del match in programma domani sera, martedì 20 giugno: sono quattro in totale e in 3 occasioni gli ungheresi hanno avuto la meglio. Certo, c’è da dire che nel corso degli anni la Lituania un poco il livello lo ha alzato, ma ancora è troppo lontana da poter pensare di mettere in difficoltà una squadra che sta facendo vedere delle buonissime cose, anche perché in panchina è guidata da Marco Rossi, tecnico italiano, che sicuramente sa il fatto suo e che vuole a tutti i costi portare questa squadra all’Europeo. Molto passa, ci sentiamo di dire, da questo match. Un match che di sorprese non ne dovrebbe per niente regalare.

Come vedere Ungheria-Lituania in diretta tv e in streaming

Ungheria-Lituania è in programma martedì alle 20:45 e si giocherà alla Puskas Arena di Budapest. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Una sfida che almeno tre reti complessive le dovrebbe regalare. Una sfida che l’Ungheria dovrebbe vincere senza particolari problemi. Tre punti ai padroni di casa, che rimarranno così al secondo posto in classifica di questo raggruppamento, quello che permette di staccare il pass per il prossimo Europeo.

Le probabili formazioni di Ungheria-Lituania

UNGHERIA (3-4-2-1): Dibusz; Lang, Orban, Szalai; Bolla, Nagy, Styles, Kerkez; Szoboszlai, Sallai; Adam.

LITUANIA (4-2-3-1): Gertmonas; Sirvys, Lekiatas, Girdvainis, Beneta; Vorobjovas, Verbickas; Sesplaukis, Gineitis, Jankauskas; Paulauskas.

POSSIBILE RISULTATO: 3-0