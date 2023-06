Svizzera-Romania, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici

Svizzera-Romania è un match della quarta giornata del gruppo I di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca lunedì alle 20:45: pronostici.

Come da pronostico, la Svizzera è a punteggio pieno nel gruppo I di qualificazione ad Euro 2024. Tre vittorie in altrettante partite per gli elvetici, ma che fatica contro la piccola Andorra venerdì scorso. In vantaggio di due gol dopo trenta minuti di gioco, la selezione di Murat Yakin non ha trovato la rete che avrebbe impresso il sigillo sulla partita, permettendo alla rappresentativa del Principato di riaprire i giochi nella ripresa nonostante un dominio pressocché totale in termini di possesso palla.

Svizzera che ha comunque portato a casa una vittoria fondamentale, che avvicina in modo sensibile l’agognato pass per l’Europeo tedesco. In questo girone non sembrano esserci selezioni sulla carta più forti dei giustizieri dell’Italia di Roberto Mancini nelle ultime qualificazioni mondiali. E quella che al momento potrebbe darle filo da torcere è proprio la Romania, sua prossima avversaria a Lucerna. Gli uomini di Edward Iordanescu sono gli unici imbattuti insieme alla Svizzera e al Kosovo, ottenendo due vittorie e un pareggio. Nelle prime due giornate, tuttavia, hanno beneficiato del calendario favorevole, battendo Andorra e Bielorussia, non di certo due corazzate. Ostica e disseminata di insidie si è rivelata invece la partita di Pristina con il Kosovo, che si conferma una selezione con cui non è affatto semplice avere a che fare. Uno zero a zero che, vista la posizione di classifica, è stato ben accolto dalla Tricolorii, ora la principale candidata per il secondo posto.

Primo esame di livello per la Romania

La Romania dovrà guardarsi le spalle soprattutto da Israele, che nell’ultimo turno è tornata con i tre punti dalla sfida con la Bielorussia, ribaltata dopo essere passata in svantaggio.

Gli israeliani adesso affronteranno la selezione meno competitiva del girone, Andorra, e in caso di vittoria e conseguente sconfitta della Romania in Svizzera scavalcherebbero la rappresentativa guidata dal commissario tecnico Iordanescu salendo in seconda posizione. Per quanto riguarda le formazioni, Yakin dovrebbe confermare l’attaccante del Basilea Amdouni, che nella gara precedente non ha fatto rimpiangere l’assente Embolo. Le due squadre non si affrontano dal 2016: finì 1-1 nella fase a gironi dell’Europeo francese.

Come vedere Svizzera-Romania in diretta tv e in streaming

Svizzera-Romania è in programma lunedì alle 20:45 e si giocherà alla Swissporarena di Lucerna, in Svizzera. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La Svizzera è al momento di gran lunga superiore alla Romania. Ed anche con qualche assenza di troppo dovrebbe aggiudicarsi comodamente il match di Lucerna. Le reti complessive saranno con ogni probabilità almeno tre.

Le probabili formazioni di Svizzera-Romania

SVIZZERA (4-3-3): Sommer; Lotomba, Akanji, Schar, Rodriguez; Freuler, Zakaria, Xhaka; Amdouni, Seferovic, Vargas.

ROMANIA (4-3-3): Moldovan; Manea, Dragusin, Burca, Oprut; Marin, Baluta, Stanciu; Morutan, Puscas, Man.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1