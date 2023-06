I pronostici di lunedì 19 giugno: qualificazioni Europei 2024, amichevoli

I pronostici di lunedì 19 giugno: ci sono le partite di qualificazione agli Europei del 2024 e delle partite amichevoli tra nazionali.

Ripartono questo lunedì le qualificazioni agli Europei del 2024, con ben dodici partite in programma e tante big in campo. La Francia non dovrebbe avere problemi contro la Grecia: vittoria altamente probabile, meno la goleada visto che gli avversari faranno una partita esclusivamente di contenimento.

Sono maggiori le probabilità di vedere un alto numero di gol in Ucraina-Malta e Inghilterra-Macedonia, con Ucraina e Inghilterra che dovrebbero dare continuità all’abbuffata di reti dello scorso turno.

Pronostici altre partite

La sempre solida Svizzera dovrebbe quanto meno evitare la sconfitta contro la Romania, mentre la Turchia dovrebbe battere il Galles che venerdì scorso ha iniziato a risentire dell’assenza di Gareth Bale andando incontro a una clamorosa sconfitta interna contro l’Armenia vittoriosa col risultato di 4-2.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Francia vincente e segna tra due e quattro gol in Francia-Grecia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

Vincenti

• Ucraina (in Ucraina-Malta, Qualificazioni Europei 2024, ore 18:00)

• Francia (in Francia-Grecia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)

• Inghilterra (in Inghilterra-Macedonia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)

• Svizzera o pareggio (in Svizzera-Romania, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)

• Turchia (in Turchia-Galles, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Indonesia-Argentina, Amichevole, ore 14:30

• Ucraina-Malta, Qualificazioni Europei 2024, ore 18:00

• Inghilterra-Macedonia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Qatar-Nuova Zelanda, Amichevole, ore 18:00

• Slovenia-Danimarca, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

• Turchia-Galles, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

Il “clamoroso”

Armenia vincente e almeno un gol per squadra (in Armenia-Lettonia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)