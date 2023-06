Francia-Grecia, qualificazioni Euro 2024: tv in chiaro, formazioni, pronostici

Francia-Grecia è un match della quarta giornata del gruppo B di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca lunedì alle 20:45: pronostici.

La Francia di Didier Deschamps venerdì scorso non ha avuto bisogno di premere più di tanto il piede sull’acceleratore per piegare la resistenza della modesta selezione di Gibilterra, travolta 3-0 nel campo neutro di Faro, in Portogallo. Partita di fatto blindata già nel primo tempo con i gol di Giroud e Mbappé (su rigore). Poi ordinaria amministrazione nella ripresa, con il terzo gol arrivato grazie ad un’autorete.

Un cammino finora intonso quello dei Bleus, che hanno sempre vinto nelle prime tre gare del girone di qualificazione ad Euro 2024. Otto gol segnati, nessuno subito e primo posto prenotato: i transalpini, infatti, si sono già sbarazzati dell’avversaria più insidiosa del gruppo, vale a dire l’Olanda, annichilita 4-0 nella prima giornata. La Francia, insieme alla sorprendente Grecia – sei punti su sei disponibili – è una delle due selezioni a punteggio pieno ma allo stesso tempo l’unica, oltre a Gibilterra, ad aver disputato già tre partite. La qualificazione ai prossimi campionati europei, insomma, a questo punto appare soltanto una formalità. Ed in caso di vittoria contro la Grecia allo Stade de France i giochi sarebbero chiusi, anche se la matematica è ancora lontana.

Partenza arrembante anche per gli ellenici, che ora sognano di insidiare l’Olanda nella lotta per il secondo posto, sulla carta già “assegnato” alla nazionale di Ronald Koeman.

Guidata dall’uruguaiano Gus Poyet, la Grecia è reduce da una vittoria importante contro l’Irlanda, piegata 2-1 ad Atene dai gol di Bakasetas e Masouras. È il secondo successo consecutivo dopo il 3-0 rifilato lo scorso marzo a Gibilterra, due partite inframezzate dal pareggio a reti bianche nell’amichevole contro la Lituania. Poyet dovrebbe confermare la formazione che ha affrontato gli irlandesi: preoccupano però le condizioni degli acciaccati Baldock, Kourbelis e Pelkas. Non ha annunciato molti cambi neppure Deschamps: l’unico potrebbe essere in porta, dove il milanista Maignan prenderà il posto di Samba.

Come vedere Francia-Grecia in diretta tv e in streaming

Francia-Grecia è in programma lunedì alle 20:45 allo Stade de France di Saint-Denis, in Francia. Verrà trasmessa in diretta tv in chiaro da Mediaset su Canale 20 ma potrà essere seguita anche su Sky tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203) ed integralmente su Sky Sport Summer (canale 201). La stessa trasmissione sarà disponibile in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Su otto confronti la Grecia è riuscita soltanto in un’occasione a battere la Francia: avvenne nello storico Europeo 2004, con gli ellenici – poi vincitori del torneo – che riuscirono ad avere la meglio sui favoritissimi transalpini nei quarti di finale. Servirebbe un’impresa del genere alla selezione di Poyet per arrivare a scalare una vera e propria montagna. Vittoria alla portata per i Bleus, che dovrebbero vincere con almeno due gol di scarto.

Le probabili formazioni di Francia-Grecia

FRANCIA (4-3-3): Samba; Koundé, W. Fofana, Konaté, T. Hernandez; Griezmann, Tchouaméni, Camavinga; Coman, Giroud, Mbappé.

GRECIA (4-3-3): Vlachodimos; Baldock, Mavropanos, Chatzidiakos, Tsimikas; Bakasetas, Kourbelis, Mantalos; Masouras, Pavlidis, Pelkas.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0