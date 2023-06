Tennis, il corsetto non dà scampo ai fan: pioggia di like assicurata

Tennis, l’abito bustier sfoggiato a Firenze è quanto di più sexy potesse indossare: è andato in tilt perfino il contatore dei like.

Chissà, magari le cose sarebbero andata diversamente, se fosse stata lì al suo fianco nel gran giorno del rientro in campo dopo uno stop protrattosi per oltre due mesi. Forse avremmo assistito ad un epilogo diverso, o forse no.

Non lo sapremo mai. L’Atp 250 di Stoccarda è ormai andato e Matteo Berrettini non è stato in grado, purtroppo, di difendere il titolo vinto lo scorso anno. Quando i mesi trascorsi dall’ultima partita non erano due, ma addirittura tre, il che contribuì a rendere quell’impresa ancor più eccezionale. Con lui non c’era la fidanzata Melissa Satta, che è stata costretta a rimanere a Milano per registrare l’ultima puntata di Goal Deejay, il programma Sky che conduce da qualche tempo.

Qualche ora fa era però in volo, ragion per cui è possibile che abbia deciso di raggiungerlo per sostenerlo in vista del prossimo torneo. Stavolta si gioca al Queen’s, in quella stessa arena sulla cui superficie il romano ha vinto il titolo due volte consecutive. Una tripletta gli servirebbe proprio, non fosse altro per risollevare il suo animo e quello dei tifosi, impazienti di rivedere il Berrettini di un tempo. Riuscirà la presenza della bella Melissa, stavolta, a fare la differenza?

Tennis, da Firenze a Londra passando per un abito bustier supersexy

È quello che sperano tutti, dopo un inizio di stagione non proprio entusiasmante e ulteriormente complicato, come se non bastasse, dal problema agli addominali insorto alla vigilia dei quarti di finale a Montecarlo.

Prima di volare dal suo Matteo, Melissa ha fatto tappa a Firenze, in occasione di un evento di cui è stata stella indiscussa. E fin qui non ci sarebbe niente di male, se non fosse che le foto della serata hanno mietuto migliaia e migliaia di “vittime” che, inconsapevoli dello spettacolo cui avrebbero assistito, hanno aperto l’app di Instagram come se niente fosse.

Non potevano immaginare che nel loro feed sarebbe apparsa la Satta in grandissimo spolvero. E neanche che l’avrebbero vista con indosso uno degli abiti più sexy che la showgirl ed ex velina abbia mai indossato nel corso della sua carriera. Un vestito bustier strettissimo, di colore bianco, il cui corpetto valorizzava in maniera davvero esplosiva – nel vero senso della parola – il suo décolleté. Una foto da mandare in tilt non solo gli utenti, ma anche il contatore dei like.