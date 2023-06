Portogallo-Bosnia è un match della terza giornata del gruppo J di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca sabato alle 20:45: pronostici.

L’avventura dell’ex commissario tecnico della nazionale belga Roberto Martinez alla guida del Portogallo è iniziata con due goleada – 10 gol totali senza subirne nessuno – alle malcapitate Liechtenstein e Lussemburgo, le due selezioni meno competitive del gruppo J.

Due vittorie roboanti che, ad ogni modo, hanno già delineato le gerarchie all’interno del gruppo J di qualificazione all’Europeo tedesco, in programma la prossima estate. Non possiamo definirli test attendibili, ma qualche segnale confortante c’è stato eccome. I lusitani innanzitutto sembrano aver subito “digerito” gli aggiustamenti tattici decisi dal nuovo selezionatore: uno su tutti, il passaggio alla difesa a tre. Contrariamente a quelle che erano le aspettative, Martinez ha scelto di rimettere il 38enne Cristiano Ronaldo al centro del progetto tecnico, dopo che l’attaccante dell’Al-Nassr era stato un po’ accantonato dal predecessore Fernando Santos, convinto che il 5 volte Pallone d’oro non fosse più indispensabile come un tempo. Portogallo che ormai da qualche anno a questa parte può vantare un’abbondanza di talento non indifferente in tutti i reparti ma che al tempo stesso è reduce da un Mondiale non esaltante, in cui si è fermato ai quarti di finale.

Per Martinez la gara con la Bosnia sarà il primo test di un certo livello. Ed in caso di vittoria sarebbe già fuga, visto che nessuna delle altre cinque selezioni è a punteggio pieno.

Quello dei balcanici è stato un avvio caratterizzato da risultati contrastanti e per questo motivo difficile da giudicare. Hanno esordito con un rotondo successo (3-0) con l’Islanda, possibile diretta concorrente per il secondo posto, ma si sono arresi alla Slovacchia (2-0) che nel complesso ha dimostrato di avere qualcosa in più rispetto a Dzeko e compagni. La qualificazione è in ogni caso ancora alla portata ma, dopo la sfida di Lisbona, sarà fondamentale non sbagliare la gara con il Lussemburgo di martedì prossimo. Nel Portogallo Martinez schiererà i reduce dalla finale di Champions League (Ruben Dias e Bernardo Silva) mentre davanti Ronaldo sarà supportato dallo stesso Silva e da Joao Felix. Nella Bosnia invece ci sono sia Pjanic che Dzeko, anche lui protagonista nella notte di Istanbul. Non sarà presente invece il milanista Krunic, infortunato. Un altro forfait è quello di Demirovic.

Come vedere Portogallo-Bosnia in diretta tv e in streaming

Portogallo-Bosnia è in programma sabato alle 20:45 e si giocherà allo stadio Da Luz di Lisbona, in Portogallo. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv su Sky Sport Calcio (canale 202) e tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand di Sky.

Il pronostico

Un avvio agrodolce quello della Bosnia, che potrebbe pagare cara la sconfitta contro una diretta concorrente come la Slovacchia. Improbabile che Dzeko e compagni possano strappare almeno un punto a Lisbona, contro un Portogallo ispirato e superiore praticamente in ogni reparto. Le reti complessive dovrebbero essere almeno tre.

Le probabili formazioni di Portogallo-Bosnia

PORTOGALLO (3-4-3): Rui Patricio; Antonio Silva, Ruben Dias, Danilo Pereira; Dalot, Palhinha, Bruno Fernandes, Guerreiro; Bernardo Silva, Cristiano Ronaldo, Joao Felix.

BOSNIA (5-3-2): Sehic; Dedic, Ahmedhodzic, Milicevic, Sanicanin, Gazibegovic; Hadziahmetovic, Cimirot, Pjanic; Dzeko, Prevljak.

POSSIBILE RISULTATO: 3-1