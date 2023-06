I Gratta e Vinci con la droga: la scommessa porta le manette

I Gratta e Vinci con la droga: ma la scommessa non va a buon fine e in regalo porta le manette. Ecco quello che è successo a Milano

Una storia incredibile, che va raccontato anche da noi, che la riportiamo da Milano Today, che ha svelato il trucchetto, non andato a buon fine, di diversi pregiudicati che cercavano di piazzare della droga su Milano.

Il nascondiglio in poche parole era il Gratta e Vinci. Sì, avete capito bene. La sostanza stupefacente era incollata su dei tagliandi che però è stata beccata dalle forze dell’ordine. Un uomo di 46 anni, filippino, con dei precedenti penali, è stato arrestato per questo motivo a Milano: l’accusa è quella di detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. L’uomo è stato beccato con 4,6 grammi di shaboo, che erano appunti appiccati su dei tagliandi di Gratta e Vinci. Un ingegnoso nascondiglio che, però, non ha portato a nulla. Ah sì, ha portato alle manette, quelle che sono state la vincita non in denaro.

I Gratta e Vinci con la droga, quello che è successo

Insieme all’uomo, le forze dell’ordine del capoluogo milanese, hanno pure fermato un 50enne e un 39enne e una 61enne. Tutti connazionali. La donna, inoltre, era già arrestata per lo stesso motivo a febbraio e marzo scorsi ed era sottoposta all’obbligo di presentazione.

Il tutto è nato dopo una segnalazione arrivata su un appartamento di Via Maratta che si trova in zona San Siro. La droga che si chiama Shaboo è un’anfetamina che a quanto pare secondo gli studi è 10 volte più potente della cocaina e viene venduta in dosi di un grammo. Oltre ai Gratta e Vinci con la droga attaccata, beccati ad uno degli uomini, e ovviamente posti sotto sequestro, è stata trovata la cifra in contanti poco superiore ai 600euro. Probabilmente era la stessa frutto dell’attività illecita. Insomma, un nascondigli sicuramente geniale che però non ha regalato nulla. Solamente le manette. E un processo.