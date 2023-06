I pronostici di venerdì 16 giugno: qualificazioni Europei 2024, amichevoli

I pronostici di venerdì 16 giugno: ci sono le partite di qualificazione agli Europei del 2024 e delle partite amichevoli tra nazionali.

Ripartono questo venerdì le partite di qualificazione agli Europei del 2024, a cui non prenderanno parte Olanda, Croazia, Spagna e Italia impegnate nelle Finals della Nations League. Tra le “big” ci saranno Inghilterra e Francia, impegnate in trasferta contro avversarie agevoli come Malta e Gibilterra. Vittorie con annesse goleade in arrivo.

Attese le vittorie interne di Danimarca e Galles rispettivamente contro Irlanda del Nord e Armenia. La Turchia parte favorita in trasferta sulla Lettonia. Da gol Macedonia del Nord-Ucraina e Kosovo-Romania.

Pronostici altre partite

Per chi cerca altre partite da gol il consiglio è di guardare più che altro alle amichevoli in programma sempre stasera: la più attesa è Polonia-Germania dopo lo scoppiettante 3-3 dei tedeschi contro l’Ucraina qualche giorno fa.

Pronostici: la scelta del Veggente

• Inghilterra vincente e almeno quattro gol complessivi in Malta-Inghilterra, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

Vincenti

• Danimarca (in Danimarca-Irlanda del Nord, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)

• Galles (in Galles-Armenia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)

• Turchia (in Lettonia-Turchia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)

• Serbia (in Serbia-Giordania, Amichevole, ore 20:30)

Le partite da almeno tre gol complessivi

• Malta-Inghilterra, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

• San Marino-Kazakistan, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

• Danimarca-Irlanda del Nord, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

Le partite da almeno un gol per squadra

• Polonia-Germania, Amichevole, ore 20:45

• Macedonia del Nord-Ucraina, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

• Kosovo-Romania, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45

Il “clamoroso”

Pareggio (in Finlandia-Slovenia, Qualificazioni Europei 2024, ore 20:45)