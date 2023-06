Norvegia-Scozia, qualificazioni Euro 2024: tv, formazioni, pronostici

Norvegia-Scozia è un match della terza giornata del gruppo A di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca sabato alle 18:00: pronostici.

Tutto ancora apertissimo nel gruppo A, quello che in teoria dovrebbe essere dominato dalla Spagna. Ma la selezione di Luis de la Fuente, che al momento è impegnata nella Final Four della Nations League, nella seconda giornata è stata battuta a sorpresa in Scozia, rimediando una brutta sconfitta che gli ha, di fatto, impedito la possibile fuga. C’è ancora speranza, dunque, sia per gli stessi scozzesi, primi a punteggio pieno, che per la Norvegia.

La selezione in cui gioca quello che attualmente è il miglior centravanti al mondo, Erling Haaland, può contare – oltre che sul fromboliere del Manchester City – anche su giocatori di grande qualità come Odegaard, una delle stelle dell’Arsenal che è arrivato secondo in Premier League. Oppure su gente che di esperienza internazionale negli ultimi anni ne ha accumulata parecchia, tra cui gli “italiani” Ostigard e Solbakken. La Norvegia però non ha affatto incantato nelle prime gare valide per le qualificazione, forse anche per via dell’assenza di Haaland. Ha perso nettamente in Spagna (3-0) e non è andata al di là di un pareggio con la Georgia di Kvaratskhelia (1-1), altra possibile rivelazione di questo girone.

Norvegia già spalle al muro?

Gli scandinavi hanno un solo punto e non possono sbagliare contro una Scozia che invece ne ha già 6: per loro è già una partita da dentro o fuori.

Se la selezione allenata da Stale Solbakken ha intenzione di qualificarsi ad un Europeo per per la prima volta dall’edizione del 2000, non ha dunque altri risultati a disposizione oltre alla vittoria. Discorso diverso per gli scozzesi di Steve Clarke, che dopo l’impresa con la Spagna potrebbero farsi bastare anche un pareggio nella sfida di Oslo. Prim’ancora del successo ottenuto ai danni degli iberici, la Scozia aveva regolato 2-0 Cipro ed è quindi una delle poche squadre che in queste qualificazioni non hanno subito nessun gol nei primi 180 minuti. I britannici in realtà avevano fatto molto bene anche in Nations League, vincendo il proprio girone e ottenendo la promozione in Lega A. La Scozia non affronta la Norvegia dal 2013 e su 18 confronti con gli scandinavi se n’è aggiudicata ben nove.

Come vedere Norvegia-Scozia in diretta tv e in streaming

Norvegia-Scozia è in programma sabato alle 18:00 e si giocherà all’Ullevaal Stadion di Oslo, in Norvegia. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Norvegia con il dubbio Haaland: il fortissimo centravanti è tra i convocati ma è reduce dai festeggiamenti per la Champions League appena vinta con il Manchester City e non è escluso che possa partire dalla panchina. La selezione di Solbakken ad ogni modo dovrebbe riuscire a spuntarla in una gara che si profila combattuta ed in cui entrambe – la Norvegia non fa registrare un clean sheet da 7 partite – segneranno almeno un gol.

Le probabili formazioni di Norvegia-Scozia

NORVEGIA (4-3-3): Nyland; Ryerson, Ajer, Ostigard, Meling; Odegaard, Berg, Aursnes; Solbakken, Haaland, Elyounoussi.

SCOZIA (3-4-2-1): Gunn; Tierney, Souttar, Porteous; Hickey, McGregor, McTominay, Robertson; McGinn, Christie; Dykes.

POSSIBILE RISULTATO: 2-1