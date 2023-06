Calcio e bikini, estate rovente all’orizzonte: è una calamita

Calcio, l’amatissima giocatrice ha sorpreso i tifosi sfoggiando un mini bikini decisamente sensuale. Impossibile distogliere lo sguardo dalle sue curve.

Questa sarà sicuramente un’estate rovente. Lo sa bene la giocatrice che, grazie al suo fascino, si è guadagnata la fama di calciatrice più bella al mondo. I recenti scatti in costume apparsi sul suo profilo Instagram hanno infiammato il social, scatenando subito le reazioni degli utenti che non hanno esitato un attimo a riempire il post di like e commenti, complimentandosi per la sua incredibile bellezza.

Ana Maria Markovic ha fatto molto parlare di sé in questi ultimi anni. Classe 1999, nata a Spalato (in Croazia), l’atleta milita nel Grasshopper e nella Nazionale del suo paese d’origine. Ha iniziato a praticare calcio all’età di 14 anni, dopo essersi trasferita a Zurigo insieme alla famiglia. In poco tempo lo sport l’ha conquistata totalmente e oggi è una delle giocatrici più in vista del momento.

Giovane, determinata e talentuosa, Markovic è sicuramente destinata ad ottenere importanti risultati sul campo. In passato si è fatta notare per aver vinto due titoli nazionali (rispettivamente nel 2018 e nel 2019) nello Zurigo, e siamo certi che il futuro le riserva grandi soddisfazioni. Per ora, però, lei stessa ha spiegato di preferire rimanere nel Grasshopper (anch’essa una squadra di Zurigo).

Calcio, la calciatrice più bella del mondo Ana Maria Markovic torna a stregare i social

“Non sono ancora pronta per andare all’estero” ha spiegato nel corso di un’intervista per “20 minuten”, per poi aggiungere che il team le ha dimostrato tutto il suo affetto e che, all’interno della squadra, si sente perfettamente a suo agio. Non sembrerebbe quindi intenzionata a prendere in considerazione le offerte ricevute da parte dei club della Super League femminile inglese.

Ma oltre al suo incredibile talento, Markovic si è fatta notare anche per un’altra qualità, che difficilmente passa inosservata: stiamo parlando ovviamente del suo fascino. La calciatrice sui social condivide spesso scatti in cui è possibile ammirarla in tutto il suo splendore. La sua è una bellezza naturale che, unita ad un fisico scolpito da togliere il respiro, ha fatto breccia nel cuore di tantissimi tifosi.

Sebbene la calciatrice nell’intervista abbia precisato di non gradire il titolo di “più sexy” del mondo, ha ammesso di non disdegnare i complimenti da parte degli utenti, seppur preferendo concentrarsi sulle sue doti calcistiche. Ciò non toglie il fatto che continui a postare scatti incredibilmente hot sui social, dimostrando di non aver paura di sfoggiare anche il suo lato più sensuale, malgrado le molte critiche che riceve.

“Quello che fa la differenza tra uomini e donne è, ad esempio, quando io mi mostro in bikini sui social o lo fa Erling Haalnd in costume da bagno. Erling quasi certamente non riceve gli stessi commenti sessisti” sono state le sue parole. Gli attacchi tuttavia non le impediscono di condividere le sue bellissime foto, come quella che vi abbiamo proposto. Nello scatto con indosso quel due pezzi rosa, Markovic è più raggiante che mai.