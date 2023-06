Gibilterra-Francia è un match della terza giornata del gruppo B di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca venerdì alle 20:45: tv, pronostici.

Nessuna sorpresa nel gruppo B, dove la Francia vicecampione del mondo in carica ha iniziato a prendere il largo. E nelle prossime due partite Mbappé e compagni, che si sono già sbarazzati della loro rivale più accreditata per il primo posto, l’Olanda, hanno l’opportunità di ipotecare il primato nel girone e, ovviamente, la qualificazione alla fase finale dei campionati europei in programma nel 2024.

La selezione di Didier Deschamps, confermato al timone della nazionale dopo il Mondiale perso ai rigori in Qatar nella finale contro l’Argentina, è partita come meglio non poteva, rifilando un pesantissimo 4-0 agli olandesi nella prima giornata delle qualificazioni. Meno roboante invece la vittoria in Irlanda: a Dublino, lo scorso 27 marzo, si è vista una Francia tutt’altro che brillante, che l’ha portata a casa grazie ad un gol del terzino del Bayern Monaco Benjamin Pavard. Malgrado la prestazione sottotono, i Bleus si ritrovano, come da pronostico, a punteggio pieno. Con la possibilità di incrementare il bottino contro Gibilterra, candidata numero uno per chiudere all’ultimo posto nel girone, e Grecia. Deschamps e i suoi arrivano a questi appuntamenti forti di una lunga imbattibilità: non hanno mai perso nelle ultime nove gare valide per le qualificazioni agli Europei.

Deschamps deve rinunciare allo juventino Rabiot, fermato da un infortunio al polpaccio, ma rispetto alle gare di marzo ci saranno Dembelé, Nkunku e Wesley Fofana, all’epoca assenti.

In attacco dovrebbe giocare Kolo Muani, attaccante rivelazione dell’Eintracht Francoforte e protagonista anche in Qatar, supportato da Coman, Griezmann e Mbappé. Per Gibilterra sarà inevitabilmente una serata storica, non avendo mai affrontato prima d’ora una nazionale blasonata come la Francia. La piccola nazionale britannica – che ha iniziato l’avventura delle qualificazioni con due sconfitte, entrambe per 3-0, contro Grecia e Olanda – non potrà farlo davanti al suo pubblico: lo stadio dove gioca abitualmente è interessato da alcuni lavori ed ospiterà i Bleus all’Estadio Algarve della città di Faro, in Portogallo.

Come vedere Gibilterra-Francia in diretta tv e in streaming

Gibilterra-Francia è in programma venerdì alle 20:45 e si giocherà all’Estadio Algarve di Faro, in Portogallo. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Il divario tra le due selezioni è enorme e sarebbe superfluo anche soffermarsi a ricordarlo. Resta solo da capire quanti gol riuscirà a segnare la Francia: quasi certamente le reti realizzate dagli uomini di Deschamps saranno tre già nel corso del primo tempo.

Le probabili formazioni di Gibilterra-Francia

GIBILTERRA (5-4-1): Coleing; Sergeant, R. Chipolina, Lopes, Olivero, Britto; Hernandez, Pozo, Ronan, Casciaro; Coombes.

FRANCIA (4-2-3-1): Maignan; Koundé, W. Fofana, Upamecano, T. Hernandez; Tchouaméni, Y. Fofana; Coman, Griezmann, Mbappé; Kolo Muani.

POSSIBILE RISULTATO: 0-7