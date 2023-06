Galles-Armenia è un match della terza giornata del gruppo D di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca venerdì alle 20:45: tv, pronostici.

Un esordio che è andato ben oltre le aspettative quello del Galles nelle qualificazioni ad Euro 2024. Difficile da prevedere dopo un Mondiale estremamente deludente, in cui i Dragoni Rossi hanno chiuso addirittura all’ultimo posto in un girone tutt’altro che impossibile con Inghilterra, Iran e Stati Uniti.

Robert Page i suoi uomini invece hanno iniziato con il piede giusto la loro campagna verso l’Europeo di Germania, nonostante l’assenza di un leader carismatico come Gareth Bale, che pochi mesi fa ha deciso di appendere le scarpette al chiodo, dicendo addio al calcio. La selezione britannica ha esordito con un buon pareggio in casa della Croazia, favorita per il primo posto nel gruppo D, raggiunta nei minuti di recupero del secondo tempo (1-1) da un gol di Broadhead. Nella gara successiva il Galles ha poi fatto valere il fattore campo – nelle qualificazioni agli Europei davanti al proprio pubblico non perde dal 2011 – ma soprattutto la maggiore qualità e profondità della rosa contro la modesta Lettonia, piegata 1-0 grazie ad una rete dell’attaccante del Bournemouth Kieffer Moore.

Quattro punti che per adesso consentono al Galles di restare appaiato alla Croazia in cima alla classifica, davanti alla temibile Turchia.

La partita con l’Armenia è una ghiotta occasione per restare davanti a tutti, ma stavolta da soli: i croati, infatti, in questi giorni sono impegnati nella Final Four di Nations League. La rappresentativa del paese caucasico è ancora ferma a zero punti come la Lettonia ma rispetto a Galles, Croazia e Turchia finora ha giocato solamente una partita. Dolorosa la sconfitta patita con i turchi (1-2) capaci di ribaltare lo svantaggio iniziale: la partita si era messa sui binari giusti per la nazionale guidata dal tecnico ucraino Oleksandr Petrakov, che dopo nove minuti aveva messo il muso davanti approfittando di un’autorete di Kabak. L’Armenia qualche giorno dopo ha disputato un’amichevole, pareggiando 2-2 con Cipro.

Come vedere Galles-Armenia in diretta tv e in streaming

Galles-Armenia è in programma venerdì alle 20:45 e si giocherà al Cardiff City Stadium di Cardiff, in Galles. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203). La trasmissione sarà disponibile anche in streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Non Bale no party? Le prime due uscite, intanto, hanno smentito i più scettici, convinti che senza il suo capitano il Galles colasse a picco. Invece in caso di vittoria contro l’Armenia gli uomini di Page possono mettere una seria ipoteca sulla qualificazione: dovrebbero riuscirci, segnando pure dai due ai quattro gol. La selezione armena infatti sta deludendo soprattutto in fase di non possesso palla, incassando almeno due reti nelle ultime 7 gare.

Le probabili formazioni di Galles-Armenia

GALLES (4-4-1-1): Ward; Roberts, Mepham, Rodon, Williams; Wilson, Morrell, Ampadu, James; Ramsey; Moore.

ARMENIA (5-4-1): Beglaryan; Hovhannisyan, Harutyunyan, Haroyan, Voskanyan, Tiknizyan; Barseghyan, Iwu, Spertsyan, Zelarayan; Briasco.

POSSIBILE RISULTATO: 2-0