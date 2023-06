Bielorussia-Israele è un match della terza giornata del gruppo I di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca venerdì alle 20:45: tv, pronostici.

Marzo 2021. Per rintracciare l’ultima vittoria della Bielorussia in un match ufficiale bisogna risalire addirittura a due anni e tre mesi fa.

Erano le qualificazioni ai Mondiali qatarioti e le Ali Bianche – questo lo storico soprannome della selezione – ebbero la meglio 4-2 sull’Estonia, successo che tuttavia servì a poco, visto che la Bielorussia arrivò all’ultimo posto nel proprio raggruppamento, facendo punti esclusivamente in quella circostanza. Le uniche vittorie, in questo lasso di tempo, sono arrivate in amichevole: l’ultima è datata novembre 2022, contro la Siria. È iniziata come peggio non poteva invece l’avventura nelle qualificazioni ai prossimi campionati europei, che organizzerà la Germania nell’estate 2024. Due sconfitte su due per la nazionale di Georgi Kondratyev, costretta pure a giocare ormai da diverso tempo fuori dai propri confini a causa del coinvolgimento del paese guidato da Aljaksandr Lukašėnka nella guerra di aggressione nei confronti dell’Ucraina. La Bielorussia, attualmente unica rappresentativa a quota zero punti nel gruppo I, stavolta sarà di scena a Budapest, nello stadio dell’Ujpest. Rigorosamente a porte chiuse come da disposizioni Uefa.

Inizio deludente per Israele

Nelle prime due partite, dicevamo, sono arrivate due sconfitte: la prima, pesantissima, contro la Svizzera (0-5); la seconda, più onorevole, contro la Romania (2-1).

Contro Israele gli uomini di Kondratyev tenteranno di muovere la classifica ma non sarà semplice considerato che avranno di fronte un avversario che ha bisogno di riscattare un inizio deludente. Il bilancio della selezione israeliana – che in teoria avrebbe le carte in regola per insidiare una tra Svizzera e Romania e lottare per uno dei primi due posti – è di un pareggio e una sconfitta. La nazionale del commissario tecnico Alon Hazan ha pareggiato 1-1 contro il Kosovo e perso 3-0 con gli elvetici. Da vincere assolutamente le prossime due partite, contro Bielorussia e Andorra, le meno competitive del girone.

Come vedere Bielorussia-Israele in diretta tv e in streaming

Bielorussia-Israele è in programma venerdì alle 20:45 e si giocherà al Szusza Ferenc Stadion di Budapest, in Ungheria. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

Per Israele potrebbe essere già una delle ultime chiamate per rientrare nella lotta per i primi due posti e non doversi invece “accontentare” dei playoff come avvenne due anni fa. Si può spendere un gettone sugli ospiti in una gara da meno di quattro gol complessivi.

Le probabili formazioni di Bielorussia-Israele

BIELORUSSIA (4-4-2): Plotnikov; Bykov, Volkov, Khadarkevich, Malkevich; Kovalev, Selyava, Yablonskiy, Bakhar; Ebong, Savitsky.

ISRAELE (4-4-2): Glazer; Dasa, Vitor, Shlomo, Gloukh; Haziza, Peretz, Lavi, Solomon; Baribo, Weissman.

POSSIBILE RISULTATO: 0-1