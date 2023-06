Andorra-Svizzera è un match della terza giornata del gruppo I di qualificazione ad Euro 2024 e si gioca venerdì alle 20:45: tv, pronostici.

Le gerarchie sembrano essere già definite nel gruppo I di qualificazione ad Euro 2024, con due squadre a punteggio pieno dopo le prime due giornate: Svizzera e Romania.

Gli elvetici, grandi favoriti per il primo posto, non hanno deluso le aspettative, iniziando il proprio percorso verso l’Europeo di Germania con due vittorie, nettissime, ai danni di Bielorussia e Israele. Otto le reti complessive realizzate in 180 minuti dai rossocrociati, riusciti al tempo stesso a mantenere la porta inviolata. Nelle prossime due partite i giustizieri dell’Italia nelle ultime qualificazioni mondiali potrebbero addirittura chiudere già i conti, visto che affronteranno la poco competitiva Andorra, probabile fanalino di coda del raggruppamento, e successivamente nello scontro diretto la Romania. Che, al di là, della buona partenza resta un paio gradini sotto alla Svizzera. Sotto la guida di Murat Yakin, confermato al timone della nazionale nonostante la scoppola (6-1) rimediata negli ottavi dei Mondiali qatarioti, la “Nati” riprende il suo cammino dal Principato di Andorra.

L’obiettivo degli uomini guidati dall’ex portiere Koldo non è certo quello di qualificarsi alla fase finale dell’Europeo, traguardo francamente non realistico.

Ma di continuare a far crescere un movimento che negli ultimi anni ha fatto importanti passi in avanti, con le dovute proporzioni. Ha quasi il sapore di una vittoria, infatti, il pareggio (1-1) strappato nella seconda giornata di qualificazioni in casa del Kosovo, che ha consentito ad Andorra di muovere quantomeno la classifica. L’esordio, invece, era coinciso con una sconfitta, abbastanza prevedibile, contro la Romania (0-2). Dal 2010, da quando Koldo è alla guida di questa piccola selezione, Andorra ha ottenuto solo 10 vittorie in 106 partite. Tre gli assenti illustri nelle convocazioni di Yakin, che deve fare a meno di Embolo, Widmer e Itten. Dovrebbe partire titolare Amdouni del Basilea.

Come vedere Andorra-Svizzera in diretta tv e in streaming

Andorra-Svizzera è in programma venerdì alle 20:45 e si giocherà all’Estadi Nacional di Andorra la Vella, ad Andorra. Verrà trasmessa (non integralmente) in diretta tv tramite il programma Diretta Gol su Sky Sport Football (canale 203). La stessa trasmissione sarà disponibile anche in diretta streaming tramite l’applicazione Sky Go, il servizio per dispositivi mobili a disposizione degli abbonati, e su NOW, la piattaforma live e on demand.

Il pronostico

La Svizzera è nettamente superiore alla selezione di Andorra e la maggiore qualità degli elvetici in tutti i reparti farà senz’altro la differenza. La nazionale di Yakin dovrebbe riuscire a realizzare dai tre ai sei gol nella trasferta andorrana, ipotecando il primo posto.

Le probabili formazioni di Andorra-Svizzera

ANDORRA (5-4-1): Alvarez; C. Rubio, Llovera, Guillen, Alavedra, Garcia; J. Rubio, M. Vales, E. Vales, Cervos; Rosas.

SVIZZERA (4-3-3): Sommer; Lotomba, Akanji, Elvedi, Rodriguez; Freuler, Zakaria, Xhaka; Amdouni, Seferovic, Vargas.

POSSIBILE RISULTATO: 0-3